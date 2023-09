Umělá inteligence píše knihy o houbách. Tak pozor na zavádějící a smrtelné rady

Amatérští houbaři jsou vyzýváni k opatrnosti při nákupu knih o houbaření na Amazonu, protože existuje podezření, že stále větší počet těchto příruček byl napsán chatboty s umělou inteligencí. Existence těchto průvodců vytvořených umělou inteligencí vyvolala mezi odborníky obavy, protože mohou obsahovat zavádějící a potenciálně smrtelné rady. O kauze informuje magazín WinBuzzer.

Newyorská mykologická společnost nedávno na sociálních sítích upozornila na nebezpečí, které hrozí, když uživatelé spoléhají na tento druh příruček. Ve svém příspěvku zdůraznila zásadní význam nákupu knih od známých a renomovaných autorů. Varovala, že nesprávná interpretace některých doporučení může mít neblahé následky.

Tento názor dále podpořil i deník Guardian, který informoval o podezřelých titulech jako „Wild Mushroom Cookbook: from forest to gourmet plate“ a „The Supreme Mushrooms Books Field Guide of the South-West“. Oba tyto tituly byly mimo jiné označeny jako pravděpodobně napsané umělou inteligencí.

Knihy o houbách píše AI

Firma Originality.ai, která se specializuje na odhalování obsahu vytvořeného umělou inteligencí, prozkoumala pro deník Guardian ukázky z těchto knih. Její zjištění byla alarmující: každý vzorek vykazoval v hodnocení detekce AI 100 %, což znamená velice vysokou pravděpodobnost, že tyto knihy byly vytvořeny chatboty.

Celou problematiku zhoršuje skutečnost, že neexistuje žádný stoprocentně spolehlivý způsob, jak určit, zda je obsah vytvořen umělou inteligencí, nebo ne. Velké jazykové modely se v průběhu času stávají stále sofistikovanějšími a generovaný obsah čím dál víc odpovídá textu napsanému člověkem.

Originality.ai poskytuje pouze skóre pravděpodobnosti, nakolik je obsah generován umělou inteligencí. Služba samozřejmě používá k vyvození svých závěrů výkonné nástroje a skóre 100 % dává téměř naprostou jistotu, nicméně falešně pozitivní výsledky jsou do určitého procenta možné.

Rizika zavánějící tragédií

Rizika spojená s nesprávnou identifikací hub tragicky zdůraznila nedávná událost v Austrálii. Tři osoby přišly o život po konzumaci hub, přičemž úřady se domnívají, že se mohlo jednat o muchomůrky zelené. Tyto houby, které je obtížné odlišit od jedlých druhů, mají na svědomí smrtelné případy po celém světě. Zpráva však nijak nezmiňuje, zda oběti houby sbíraly na základě příruček vytvořených AI.

Britský mykolog Leon Frey poukázal na závažné nedostatky v příručkách napsaných umělou inteligencí, jako je například doporučování používání „čichu a chuti“ coby metody identifikace – což může být dle jeho slov velmi nebezpečné.

V reakci na tyto obavy Amazon uvedl, že v současné době celou záležitost prošetřuje. Očekává se však, že s dalším rozvojem technologie umělé inteligence bude problematika takto psaných knih a potenciálních nebezpečí narůstat. Například zakladatel Originality.ai Jonathan Gillham vyjádřil obavy z cestovních průvodců vytvořených umělou inteligencí, které by mohly čtenáře navádět k návštěvě nebezpečných míst.

Umělá inteligence si ráda vymýšlí

Problémem je také to, že nepřesný obsah vytvářený umělou inteligencí může v konečném důsledku snížit legitimitu skutečných autorů. Pokud spotřebitelé nedokážou rozlišit, který obsah je, nebo není pravdivý, mohou se potenciálně rozhodnout, že si průvodce vůbec nekoupí.

Hlavním problémem obsahu generovaného pomocí AI je skutečnost, že chatboti s umělou inteligencí jsou známí tím, že poskytují nepřesné či nepravdivé informace. A co hůř – mohou poskytovat nepřesné informace, ale prezentovat je natolik logicky, že vypadají jako legitimní.

Například chatbot společnosti Microsoft integrovaný ve vyhledávači Bing a prohlížeči Edge je příliš „liberální k pravdě“, včetně poskytování falešných citací, vymýšlení jmen a obecně chybování v drobných – ale často velmi důležitých – detailech.