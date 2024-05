Ultimátní průvodce znakovými sadami. Co je to Windows-1250, ISO-8859-2, UTF-8 a další peklo, které nás trápí celé roky

Dnes se pokusíme prakticky a formou obrázků vysvětlit, jak se kóduje text na počítači. Tento fenomén totiž už několik desítek let trápí nejednoho majitele PC, který sice mnohokrát slyšel o jakémsi ASCII, ISO-8859-2, Windows-1250 a v posledních letech hlavně o UTF-8, ale možná úplně netuší, co se za těmito zkratkami skrývá a jak to vlastně celé funguje.

Co je to bit

Začněme od úplného začátku, ale nebojte se, bude to jen první stručná kapitola.

V digitální éře 21. století ukládáme na počítačích jakoukoliv informaci ve formě dvou rozlišitelných stavů, kterým říkáme bit. Čtyři bity tvoří půlbajt (tzv. nibble) a dva půlbajty jeden bajt.



Sedm zhasnutých a jeden rozsvícený bit v bajtu

Na fyzikální úrovni bychom mohli vytvořit bit třeba pomocí dvou odlišných elektrických napětí. Jedno bude vyšší a druhé nižší. Kdybychom měli po ruce osm světýlek a poskládali bychom je do dvou řad po čtyřech (tedy dva půlbajty pod sebou), celý bajt by pak vypadal jako na obrázku výše. Všimněte si, že svítí jen jedno světýlko úplně na konci a všechny ostatní bity jsou zhasnuté.

Když teď vysoké (zapnuté) a nízké (zhasnuté) stavy bitu nahradíme numerickými hodnotami 1 a 0, bajt na obrázku budeme moci vyjádřit číselnou hodnotou:

0000 0001

Se kterou už můžeme provádět matematické operace v binární soustavě. Začátečníkům pomůže třeba kalkulačka ve Windows 10/11, která má docela povedený režim pro vývojáře, v němž můžete intuitivně zapínat a vypínat jednotlivé bity podobně jako naše lampičky a sledovat, co se stane.

256 celých čísel v jednom bajtu

Pokud si ze školy matně vzpomínáte na kombinatoriku, tak možná víte, že když máme osm bitů (k), z nichž každý může nabývat dvou stavů (n), složíme z nich dohromady nk variací s opakováním.



256 možných vzestupných variant bitů na fyzikální úrovni (světýlka) a na logické (jedničky a nuly binární soustavy)

Jeden bajt s osmi bity proto pojme 28 (tedy 256) možných variant bitů, které mohou představovat třeba 256 celých čísel v rozsahu 0 až 255.

Do jednoho jediného bajtu pak můžeme uložit jak informaci o barvě pixelu s až 256 odstíny, tak informaci, že má tentýž bajt představovat třeba jeden z 256 možných textových znaků.



256 možných variací bitů v bajtu jako celá čísla

Skvělé, už víme, proč osm bitů, tedy jeden bajt, pojme právě 256 různých hodnot, no a v následujících kapitolách si vysvětlíme, jak tyto hodnoty proměnit ve viditelné znaky na obrazovce. Třeba ty, které právě teď tvoří tento článek.

Základem většiny znakových systémů v posledních šedesáti letech je American Standard Code for Information Interchange – ASCII. A právě na ASCII se podíváme v druhé kapitole