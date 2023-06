Ultimátní předpověď počasí. Na e-inku se nám kreslí radarový, družicový i teplotní pohled na Česko

Před pár týdny jsme si v našem seriálu o programování elektroniky napsali jednoduchý skript v Pythonu, který stáhnul z webu ČHMÚ aktuální snímek srážkového radaru a pokusil se jej co nejvěrněji zobrazit na RGB LED mapě České republiky od LaskaKitu.

Byl to oříšek, protože mapa disponuje jen zhruba sedmdesátkou světýlek reprezentující jednotlivé česká města, a tak se mnozí ptali, jak by to asi vypadalo, kdybychom podobné informace zobrazili sice na pixelovém/bodovém displeji, ale zároveň takovém, který stejně jako naše mapa Česka může svítit celý den.

Podívejte se na video barevného e-inku s meteorologickými mapami:

Zdrojové kódy dnešního projektu najdete také na GitHubu

Sedmibarevný e-ink displej

Něco takového jsme si museli také vyzkoušet, a tak jsme si krátce po zveřejnění článku objednali sedmibarevný e-ink Good Display GDEY073D46 s rozlišením 800×480 pixelů a úhlopříčkou 7,3 palců. Dokáže zobrazit černou, bílou, červenou, zelenou, modrou, oranžovou a žlutou. V nabídce jej má opět český LaskaKit, zájemci nicméně musí v dnešní složité době rozbít celý chlív prasátek, podobná legrace totiž přijde na 2038 korun.



Sedmipalcový a sedmibarevný e-inkový displej Good Display GDEY073D46

Technika barevného míchání pigmentu ACeP

Za tuto částku získáte displej, který míchá barvy zjednodušenou technikou ACeP/Gallery Palette. Už jsme si ji ukázali v článku věnovanému nejrůznějším typům elektronického inkoustu, a tak jen zopakuji, že ACeP míchá barvy CMY+W pomocí poloprůhledného pigmentu C (azurová/tyrkysová), M (purpurová) a Y (žlutá).



Princip elektroforetického míchání barev pomocí poloprůhledného pigmentu CMY a reflexního pigmentu W. Jednotlivé vrstvy se vertikálně skládají soustavou elektrických pulzů, na které každý z pigmentů reaguje trošku jinak. Displej proto při překreslování bliká všemi barvami, které se vynořují a zase zanořují, aby v řezu dosáhly kýžené výšky

Jelikož je pigment poloprůhledný, vytváří barevný filtr pro okolní světlo, které jím prochází a odráží se od reflexního bílého pigmentu W na spodní straně. Podle toho, jak elektroforeticky (působením elektrických pulzů) promícháme jednotlivé pigmenty a do jaké výše posuneme bílou reflexní vrstvu, takovou barvou pak bude daná buňka svítit.

Podívejte se na video pod lupou, jak se vykresluje sedmibarevný vzor na elektronickém inkoustu s technologií ACeP:

Acepové e-inky sice mohou díky barevnému pigmentu dosahovat poměrně věrných barev s vysokým kontrastem, který se už opravdu přibližuje kresbičce na papíře, cenou za toto mechanické přeskupování, kdy každý z pigmentů reaguje na jiný elektrický pulz, je pochopitelně čas.

Oproti monochromatickým e-inkům s povrchovým RGB filtrem (přeskupujeme jen černý a bílý pigment) zabere překreslování dle určení displeje až několik desítek sekund. V případě našeho modelu to zabere až 32 sekund!



Stručná specifikace displeje

Jednoduchá komunikace skrze sběrnici SPI

Sedmipalcový a sedmibarevný GDEY073D46 je sice postavený na technologii ACeP/Gallery Palette, ale pracuje jen se sedmi odstíny – byť i ty jsou míchané ze základního pigmentu CMY+W.

Méně barev vyžaduje jednodušší generátor elektrických pulzů pro e-ink (říkáme tomu waveform) a jednodušší řídící obvod. Vzhledem k určení displeje to ničemu nevadí, GDEY073D46 má totiž sloužit jako chytrá cenovka v obchodě a jiný reklamní poutač, který se překreslí třeba jen jednou za den.



Schéma zapojení displeje s řídící deskou ESP32-LPKit WROVER-E skrze prototypovací adaptér, který je součástí balení

Díky tomu, že má displej vlastní obvod pro generování elektrických pulzů a také frame buffer – paměť pro stav jednotlivých pixelů, můžeme s ním podobně jako s ostatními v této kategorii komunikovat skrze standardní sběrnici SPI a několika pomocných signálu. SPI nechybí na žádné prototypovací stavebnici pro Arduino, takže propojení bude hračka.

Součástí balení je také jednoduchý adaptér pro snadné připojení k Arduinu a podobným deskám s 3,3V zdrojem. Ten nemusí být nikterak silný, protože během překreslování příkon poskočí jen na 52,8 mW elektrické energie a poté padne na 0,118 mW. Klíčovou výhodou elektromechanického e-inku je ale samozřejmě to, že obraz uchová i po kompletním odpojení napájení. A to klidně i celé roky.

Pro práci s e-inkem použijeme kód od výrobce

Good Display nabízí ke stažení ukázkový kód pro Arduino bez potřeby použití jakýchkoliv externích knihoven. Odpovídá tomu i jeho jednoduchost – skrze SPI a další signály se jen uvede displej do provozu a poté do jeho frame bufferu odešleme barevné hodnoty jednotlivých pixelů.

To nám bude bohatě stačit, samotnou bitmapu 800×480 pixelů totiž vytvoříme v Pythonu na počítači nebo někde na serveru. To už záleží na implementaci. V příkladu bude bitmapa na webovém serveru a my ji stáhneme na čipu ESP32 skrze Wi-Fi.

Sedmibarevná paleta a 4bitové kódování pixelů

Bitmapa, kterou skrze SPI pošleme do frame bufferu displeje, musí mít 4bitové barevné kódování s paletou ACeP a data se posílají řádek po řádku (480 řádků o délce 800 pixelů). Díky 4bitovému kódování nám jeden bajt okupují hned dva po sobě jdoucí pixely. Horní 4 bity zabere kód barvy prvního pixelu, dolní 4 bity kód toho následujícího.

Používá se tato převodní tabulka:

Černá: 0x0

Bílá: 0x1

Zelená: 0x2

Modrá: 0x3

Červená: 0x4

Žlutá: 0x5

Oranžová: 0x6

Kdybychom tedy do frame bufferu e-inku odeslali bajt s hexadecimální hodnotou 0x12 (0001 0010), řadič nastaví na dané pozici první pixel na bílou a ten následující na zelenou. A kdybychom tam poslali bajt s hodnotou 0x65 (0110 0101), jeden se obarví oranžově a ten druhý žlutě.

(Nejen) kalkulačka Windows pomůže s bity Pokud se ztrácíte v hexadecimálním a dvojkovém zápisu bitů a bajtů, v roce 2023 vám pomůže většina systémových kalkulaček včetně té, která je součástí novějších verzí Windows.

Hexadecimální hodnota 0x65 v kalkulačce Windows včetně režimu přepínání jednotlivých bitů Nabízí totiž programátorský režim, kde vidíte dekadický, hexadecimální i dvojkový zápis a nechybí dokonce ani režim bitového zobrazení, kdy numerickou hodnotu nastavujete přepínáním jednotlivých bitů 8bit až 64bit čísla.

Teplotní, srážková a družicová mapa Česka

Tak, základní práci s e-inkem bychom měli (dále vás odkážu na komentovaný kód v závěru článku a na GitHub našeho seriálu), no a teď si pojďme ukázat, co se vlastně pokusíme zobrazit za bitmapu. V Pythonu pomocí knihovny Requests nejprve stáhneme trojici meteorologických map.

Budou to tyto snímky:

Zatímco snímek z radaru je k dispozici pod svobodnou licencí Creative Commons, Družicový snímek (byť také zdarma) má složitější licencování. K teplotní mapě In-počasí pak drží autorská práva InMeteo, s.r.o.



Bitmapy srážkového radaru, družicového snímku oblačnosti a teplotní mapy In-počasí.cz

Předpokládáme tedy výhradně demonstrační a nekomerční použití pro vlastní potřebu a snímky v tomto článku zveřejňujeme výhradně pro edukační účely a v dobré víře pod novinářskou licencí.

O práci s pixely se postará knihovna Pillow

Poté, co snímky stáhneme, je zpracujeme pomocí knihovny Pillow pro manipulaci s rastrovými daty v Pythonu. Už jsme s ní pracovali v našem předchozím experimentu s RGB LED mapou Česka, takže jen zopakuji, že snímky nejprve převedeme z indexovaných barev na RGB a adekvátně zmenšíme na rozměry 400×240 pixelů, protože každý z nich bude zabírat právě čtvrtinu displeje.



Teplotní mapa Česka In-počasí.cz přepočítaná na sedmibarevnou paletu e-inku

Teplotní snímek můžeme zobrazit v jeho původním stavu, má totiž barvy blízké paletě našeho displeje. Na snímek ze srážkového radaru nicméně nakreslíme ještě masku s konturami Česka, kterou jsme si vyrobili v libovolném grafickém editoru. Nejvíce práce bude s družicovým snímkem v odstínech šedi.

Družicový snímek s filtrem oblačnosti a vlastními barvami

Jelikož má e-ink pouze sedm barev a žádné odstíny šedi (leda bychom je simulovali technikou ditheringu), nemůžeme družicový záběr zobrazit v původní podobě. Byl by to v lepším případě jen mix bílé a černé plochy.



Družicový snímek s maskou republiky a přepočítaný na sedmibarevnou paletu e-inku

Namísto toho projdeme bitmapu družice a různé rozsahy odstínů šedé přemapujeme na odstíny naší palety. Díky tomu můžeme některé části spektra klidně odfiltrovat a na e-inku zobrazovat jen ty původně nejsvětlejší pixely představující nejsilnější oblačnost.

Radarový snímek používá 8bitový odstín (0: černá, 255: bílá), a tak:

hodnoty 0-69 ignorujeme

hodnoty 70-80 zobrazíme žlutě

hodnoty 81-90 oranžově

hodnoty 91-100 zeleně

a nejsilnější oblačnost >100 konečně modře

V posledním segmentu zobrazíme datum a vlastní libovolné údaje

Do posledního segmentu matice napíšeme aktuální datum a údaje z meteorologické stanice. Použiji tu svoji redakční, tuto část kódu si proto nechám pro sebe a budu předpokládat, že si do bloku vypíšete nějaké vlastní informace z jiného zdroje.



Kompletní bitmapa v sedmibarevné paletě pro e-ink typu ACeP/Gallery Palette

Ta nejjednodušší bezztrátová komprese RLE

Celou dobu jsme modifikovali RGB pixely v bitmapě knihovny Pillow, teď ji ale musíme převést na čtyřbitové kódování a paletu ACeP. Uděláme to přímo v Pythonu a aby nebyl hotový binární soubor, který pak stáhneme na čipu ESP32, zbytečně velký, ještě jej bezztrátově zkomprimujeme technikou RLE.

Run-length encoding v té nejjednodušší možné podobě je prostý součet opakovaných hodnot a v sofistikovanější podobě jej používá třeba formát BMP. My ale zvolíme opravdu jen tu nejjednodušší variantu, tím pádem totiž nepotřebujeme pro kompresi žádnou další knihovnu a stejně tak dekomprese na ESP32 bude otázkou několika řádků kódu.

Nejjednodušší možná komprese RLE je opravdu primitivní. Mějme proud znaků (v našem případě bajtů) třeba v podobě:

A, A, A, A, B, B, C, C, C, C, D, D, D, D, A, A, A, A

Dělá to 18 bajtů, ale všimněte si, že některé znaky se více než dvakrát opakují. A tak bychom mohli zápis zkrátit tímto způsobem:

4, A, 2, B, 4, C, 4, D, 4, A

Původní zápis jsme smrskli na 10 bajtů jednoduše tak, že jsme opakující se bajty sečetli. První bajt tedy představuje vždy počet bajtu nadcházejícího. A jelikož má jejich počet stejnou délku jednoho bajtu, může dosahovat rozsahu 0-255. Kdyby po sobě následovalo 500 bajtů s hodnotou A, součty jednoduše rozdělíme na 255, A, 245, A.

RLE komprese funguje velmi dobře zejména tehdy, pokud jsou data málo pestrá (souvislé řady bajtů o stejné hodnotě). Když by byla data naopak pestrá (extrémním případem je barevný šum), RLE-kódovaná bitmapa bude paradoxně větší než originál.

Nás se ale týká první případ a velikost původní nekomprimované bitmapy o velikosti 192 000 bajtů (800×480 / 2) se nám zmenší 2-4× podle toho, jak ji zaplní pestrobarevné pixely srážkového radaru družicové oblačnosti.

Samozřejmě bychom mohli bitmapu rovnou zakódovat třeba do JPEG a PNG, protože pro ESP32 existují knihovny jejich dekodérů, ale chceme docílit co nejjednoduššího kódu.

EXP32 stáhne, rozbalí a zobrazí bitmapu

Firmware pro Arduino a libovolnou desku s čipem ESP32 si tedy po spuštění stáhne bitmapu z našeho serveru (ať už kdesi v cloudu, nebo třeba na domácím Raspberry Pi), který ji bude průběžně generovat a aktualizovat, anebo jen na vyžádání (při požadavku na samotné stažení).



A takhle už vypadá výsledek na e-inkovém displeji

Už při stahování se bitmapa zároveň dekomprimuje a uloží do pole v RAM o velikosti 192000 bajtů. To už by mohl být problém, a tak jsem použil prototypovací desku s modulem ESP32-WROVER-E, který má k dispozici externí 8MB RAM (PSRAM).

Při nedostatku RAM na základních modulech ESP32 bychom mohli hned po RLE dekomprimaci posílat bajty skrze sběrnici SPI do frame bufferu e-inku – doslova streamovat bez dalšího frame bufferu v RAM na řídícím čipu. To je už na vás, stačí si kód mírně poupravit. Díky vlastnímu frame bufferu ale zase můžeme s bitmapou provádět nějaké další kulišárny přímo na čipu, pokud bychom to potřebovali.

Celý systém je navržený pro běh na baterii

Po vykreslení snímku na e-inkový displej mu dáme povel, aby přešel do hlubokého spánku (sníží se aktivita jeho řídícího obvodu), načež přejdeme do spánku i na hlavním čipu ESP32. Spánek bude trvat zhruba hodinu, načež se procesor ESP32 restartem probudí a celé kolečko začne znovu.

Celý systém je tedy připraven i pro velmi úsporný běh třeba na baterii nebo lithiový akumulátor. A jelikož jsme použili českou prototypovací desku ESP32-LPKit WROVER-E opět od LaskaKitu, která na bateriové napájení myslí a je vyzbrojená jak konektorem pro akumulátor, tak nabíjecím obvodem skrze USB, výsledkem by mohl být e-inkový rámeček třeba na zdi, anebo položený kdesi na stoku v obývacím pokoji.

Zdrojové kódy

Zdrojových kódů je tentokrát více a kompletní projekt včetně pomocných bitmap (masky republiky) a dalších dat najdete na GitHubu našeho seriálu o programování elektroniky. Zdrojové kódy ale pro formu doplníme i sem.

Generátor v Pythonu

Nejprve tedy generátor v Pythonu, který vytvoří kompletní bitmapu pro e-ink. Budeme předpokládat, že tento soubor poté bude dostupný na vašem vlastním HTTP serveru, odkud jej bude stahovat ESP32. Server si už musíte zajistit sami. Skript v Pythonu používá knihovny Requests, Pytz a Pillow, které si budete muset doinstalovat ručně. Viz odkazy v kódu.

# Knihovna Pillow pro práci s rastrovými daty # https://pillow.readthedocs.io/en/stable/ from PIL import Image from PIL import ImageDraw from PIL import ImageFont # Knihovna Requests pro HTTP komunikaci # https://requests.readthedocs.io/en/latest/ import requests # Knihovna Pytz pro práci s časovými pásmy # https://pytz.sourceforge.net/ import pytz # Ostatní pomocné knihovny, kterou jso usoučástí instalace Pythonu from io import BytesIO from datetime import datetime, timedelta import sys from time import sleep import struct # Pokud True, budu do výstupu psát logovací informace logovani = True # Absolutni cesta k souborum v pripade spousteni skriptu z jineho adresare cesta = "" # Sedmibarevná paleta pro displeje E-ink ACeP/Gallery Palette # Použijeme ji pro vytvoření bitmapy pro náš 7,3" 800x480 e-ink displej GDEY073D46 https://www.good-display.com/product/442.html paleta = [ [ 0, 0, 0], # CERNA, eink kod: 0x0 [255, 255, 255], # BILA, eink kod: 0x1 [ 0, 255, 0], # ZELENA, eink kod: 0x2 [ 0, 0, 255], # MODRA, eink kod: 0x3 [255, 0, 0], # CERVENA, eink kod: 0x4 [255, 255, 0], # ZLUTA, eink kod: 0x5 [255, 128, 0] # ORANZOVA, eink kod: 0x6 ] # Naivní funkce pro převod RGB odstínu na nejpodobnější/nejbližší barvu sedmibarevné palety def prevedPixel(r, g, b): nejmensi_rozdil = 100e6 nova_barva = 0 for i, barva in enumerate(paleta): rozdil_r = r - barva[0] rozdil_g = g - barva[1] rozdil_b = b - barva[2] rozdil = (rozdil_r**2) + (rozdil_g**2) + (rozdil_b**2) if(rozdil < nejmensi_rozdil): nejmensi_rozdil = rozdil nova_barva = i return nova_barva # Funkce pro okamžité psaní do výstupu, pokud je povioleno logování def printl(txt): if logovani: print(txt, flush=True) # Funkce pro stažení teplotní heatmapy z webu In-pocasi.cz # Teplotní snímky se generují každých celých třicet minut # :00, :30 místního času (SEČ/SELČ) def stahni_snimek_heatmapa(datum=None, pokusy=5): if datum == None: datum = datetime.now() while pokusy > 0: datum = datum.replace(minute=(datum.minute // 30) * 30) datum_txt = datum.strftime("%H%M") url = f"https://www.in-pocasi.cz/data/teplotni_mapy_cz_actual/t{datum_txt}.png" printl(f"Stahuji soubor: {url}") r = requests.get(url) if r.status_code != 200: printl(f"HTTP {r.status_code}: Nemohu stáhnout soubor") printl("Pokusím se stáhnout o 30 minut starší soubor") datum -= timedelta(minutes=30) pokusy -= 1 sleep(.5) else: return True, r.content, datum return False, None, datum # Funkce pro stažení radarového snímky z webu ČHMÚ # Radarové snímky se generují každých celých deset minut # :00, :10, :20, ... UTC času def stahni_snimek_radar(datum=None, pokusy=5): if datum == None: datum = datetime.utcnow() while pokusy > 0: # Získáme UTC datum a čas ve formátu YYYYmmdd.HHMM pro posledních celých deset minut datum = datum.replace(minute=(datum.minute // 10) * 10) datum_txt = datum.strftime("%Y%m%d.%H%M") url = f"https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/rad/inca-cz/data/czrad-z_max3d/pacz2gmaps3.z_max3d.{datum_txt}.0.png" printl(f"Stahuji soubor: {url}") r = requests.get(url) if r.status_code != 200: printl(f"HTTP {r.status_code}: Nemohu stáhnout soubor") printl("Pokusím se stáhnout o 10 minut starší soubor") datum -= timedelta(minutes=10) pokusy -= 1 sleep(.5) else: return True, r.content, datum return False, None, datum # Funkce pro stažení družicového snímku z webu ČHMÚ # Družicové snímky se generují každou celou čtvrthodinu # :00, :15, :30, :45 UTC času def stahni_snimek_druzice(datum=None, pokusy=5): if datum == None: datum = datetime.utcnow() while pokusy > 0: # Získáme UTC datum a čas ve formátu YYYYmmdd.HHMM pro poslední celou čtvrthodinu datum = datum.replace(minute=(datum.minute // 15 * 15)) datum_txt = datum.strftime("%Y%m%d.%H%M") url = f"https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/msg_hrit/img-msgcz-1160x800-ir108/msgcz-1160x800.ir108.{datum_txt}.0.jpg" printl(f"Stahuji soubor: {url}") r = requests.get(url) if r.status_code != 200: printl(f"HTTP {r.status_code}: Nemohu stáhnout soubor") printl("Pokusím se stáhnout o 15 minut starší soubor") datum -= timedelta(minutes=15) pokusy -= 1 sleep(.5) else: return True, r.content, datum return False, None, datum def rgb_text(r,g,b, text): return f"\x1b[38;2;{r};{g};{b}m{text}\x1b[0m" if __name__ == "__main__": printl("*** Dashboard pro eink ***

") # Stáhneme snímky radaru, družice a teplotní mapy # Snímky radaru ČHMÚ jsou k dispozici pod svobodnou licencí CC # Snímky z družice jsou k dispozici pod licencí EUMETSAT (https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/sat/info/EUM_licence.html), používáme v dobré víře pro edukační účely/soukromé použití # Snímky teplotní heatmapy stahujeme z webu In-pocasi.cz opět výhradně pro demonstrační a edukační účely a pro soukromé použití. Data náleží společnosti InMeteo, s.r.o. ok_radar, bajty_radar, datum_radar = stahni_snimek_radar() ok_heatmapa, bajty_heatmapa, datum_heatmapa = stahni_snimek_heatmapa() ok_druzice, bajty_druzice, datum_druzice = stahni_snimek_druzice() # Pokud se některé snímyk nestáhly, ukončíme skript, # protože nemáme kompletní fdata ke konstrukci dashboardu pro e-ink if not ok_radar or not ok_heatmapa or not ok_druzice: printl("Nepodařilo se stáhnout snimky, končím :-(") # V opačném případě... else: try: # Načteme stažené snímky snimek_radar = Image.open(BytesIO(bajty_radar)) snimek_heatmapa = Image.open(BytesIO(bajty_heatmapa)) snimek_druzice = Image.open(BytesIO(bajty_druzice)) except: printl("Nepodařilo se načíst bitmapy") sys.exit(1) # Některé stažené snímky jsou v indexovaných barvách, # a tak všechn ysjeednotíme převodem na formát RGB printl("Převádím snímky na RGB...") snimek_radar = snimek_radar.convert("RGB") snimek_heatmapa = snimek_heatmapa.convert("RGB") snimek_druzice = snimek_druzice.convert("RGB") # Načtení předpřipraveného pokladu 800x480 px se statickými kresbami (ikony aj.) printl("Nahrávám podkladovou bitmapu...") podklad = Image.open(f"{cesta}podklad.png") podklad.convert("RGB") # Zmenšení stažených snímků a načtení černobílých masek republiky printl("Zmenšuji snímky a načítám masky republiky...") snimek_radar = snimek_radar.resize((400,240)) snimek_heatmapa = snimek_heatmapa.resize((400,240)) snimek_druzice = snimek_druzice.resize((400,240)) maska_cesko_druzice = Image.open(f"{cesta}maska_cesko_druzice.png") maska_cesko_druzice = maska_cesko_druzice.convert("RGB") maska_cesko_radar = Image.open(f"{cesta}maska_cesko_radar.png") maska_cesko_radar = maska_cesko_radar.convert("RGB") # --------------------------------- # KRESBA BLOKU S TEPLOTNÍM SNÍMKEM # --------------------------------- printl("Kreslím heatmapu...") podklad.paste(snimek_heatmapa, (0, 0)) # --------------------------------- # KRESBA BLOKU S DRUŽICOVÝM SNÍMKEM # --------------------------------- printl("Kreslím družicový snímek v umělých barvách a s maskou republiky...") # Protože budeme zjišťovat a modifikovat stav jendotlivých pixelů, projdeme je jeden p odruhým # Pomalý, ale jednoduchý/naivní postup for y in range(snimek_druzice.height): for x in range(snimek_druzice.width): r,g,b = snimek_druzice.getpixel((x,y)) _r,_g,_b = maska_cesko_druzice.getpixel((x,y)) # Pokud je pixel masky černý, nakresli pixel masky if _r == 0: podklad.putpixel((x+400, y+240), (1, 1, 1)) # V opačném případě kreslíme oblačnost v umělých barvách od žluté po modrou # Nemáme e-ink s odstíny šedi, takže nemůžeme použít originální barvy # Tímto způsobem můžeme dofiltrovat nejslabší oblačnost a kreslit jen tu zajímavou else: if r >= 70 and r <= 80: # Nejslabsi mrak podklad.putpixel((x+400, y+240), (255, 255, 0)) elif r > 80 and r <= 90: # Slaby mrak podklad.putpixel((x+400, y+240), (255, 128, 0)) elif r > 90 and r <= 100: # Stredni mrak podklad.putpixel((x+400, y+240), (0, 255, 0)) elif r > 100: # Silny mrak podklad.putpixel((x+400, y+240), (0, 0, 255)) else: podklad.putpixel((x+400, y+240), (255, 255, 255)) # -------------------------------- # KRESBA BLOKU S RADAROVÝM SNÍMKEM # -------------------------------- printl("Kreslím radarový snímek a s maskou republiky...") # Protože budeme zjišťovat a modifikovat stav jendotlivých pixelů, projdeme je jeden p odruhým # Pomalý, ale jednoduchý/naivní postup for y in range(snimek_radar.height): for x in range(snimek_radar.width): r,g,b = snimek_radar.getpixel((x,y)) _r,_g,_b = maska_cesko_radar.getpixel((x,y)) # Pokud je pixel masky černý, nakresli pixel masky if _r == 0: podklad.putpixel((x, y+240), (1, 1, 1)) # V opačném případě vykreslíme radarová data # Ignoroujeme hodnotu kanálu 0 (černá/transparentní/pozadí) else: if (r+g+b) > 0: podklad.putpixel((x, y+240), (r, g, b)) printl("Kreslím popisky...") platno = ImageDraw.Draw(podklad) pismo_mapy = ImageFont.truetype(f"{cesta}BakbakOne-Regular.ttf", 20) # Popisky teplotní mapy platno.text((10,10), "TEPLOTA", font=pismo_mapy, fill="black") platno.text((10,30), datum_heatmapa.strftime("%H:%M"), font=pismo_mapy, fill="black") # Popisky radarové mapy # Datum radarové mapy je v UTC, takže převedeme na časové pádsmo Česka casova_zona_cr = pytz.timezone("Europe/Prague") datum_radar = datum_radar.replace(tzinfo=pytz.utc).astimezone(casova_zona_cr) platno.text((10,250), "SRÁŽKY", font=pismo_mapy, fill="black") platno.text((10,270), datum_radar.strftime("%H:%M"), font=pismo_mapy, fill="black") # Popisky družicové mapy # Datum družicového snímku je také v UTC, takže opět převedeme na čas Česka datum_druzice = datum_druzice.replace(tzinfo=pytz.utc).astimezone(casova_zona_cr) platno.text((410,250), "DRUŽICE", font=pismo_mapy, fill="black") platno.text((410,270), datum_druzice.strftime("%H:%M"), font=pismo_mapy, fill="black") # Nakreslení dat z meteostanice printl("Zjišťuji stav redakční meteostanice...") # ZDE SI DOPLNTE SVUJ VLASTNI KOD, JAK ZISKAT DATA Z VLASTNICH ZDROJU teplota = "10.256" vlhkost = "56" svetlo = "25698" baterie = "3.95" printl("Kreslím údaje z meteostanice...") pismo_meteo_datum = ImageFont.truetype(f"{cesta}BakbakOne-Regular.ttf", 80) pismo_meteo_data = ImageFont.truetype(f"{cesta}BakbakOne-Regular.ttf", 35) pismo_meteo_data_mensi = ImageFont.truetype(f"{cesta}BakbakOne-Regular.ttf", 25) platno.text((480, 90), f"{teplota.replace('.',',')} °C", font=pismo_meteo_data, fill="black") platno.text((670, 90), f"{vlhkost.replace('.',',')} %", font=pismo_meteo_data, fill="black") platno.text((480, 177), f"{svetlo.replace('.',',')} lx", font=pismo_meteo_data_mensi, fill="black") platno.text((670, 166), f"{baterie.replace('.',',')} V", font=pismo_meteo_data, fill="black") dny_v_tydnu = ['Po', 'Út', 'St', 'Čt', 'Pá', 'So', 'Ne'] datum = datetime.now() platno.text((425, -20), f"{datum.strftime('%d.%m.')} {dny_v_tydnu[datum.weekday()]}", font=pismo_meteo_datum, fill="black") # Ještě nakreslíme mřížku platno.line([(400,0),(400,480)], fill="black", width=1) platno.line([(0,240),(800,240)], fill="black", width=1) # Převod bitmapy na sedmibarevnou paletu ACeP/Gallery Palette printl("Převádím RGB na sedmibarevnou paletu E-ink Gallery Palette...") printl("Provádím zákaldní bezztrátovou kompresi RLE...") binarni = open(f"{cesta}dashboard_rle.bin", "wb") bajty = [] for y in range(podklad.height): for x in range((int(podklad.width/2))): px1 = podklad.getpixel(((x * 2), y)) px2 = podklad.getpixel(((x * 2) + 1, y)) barva1 = prevedPixel(px1[0], px1[1], px1[2]) barva2 = prevedPixel(px2[0], px2[1], px2[2]) par = barva2 | (barva1 << 4) bajty.append(par) komprimovano = [] hodnota = bajty[0] pocet = 0 # Bezztrátová komprese základním algoritmem RLE s osmibitovou délkou # Naivní a pomalý přístup pro demosntraci a pochopení for bajt in bajty: if bajt != hodnota: komprimovano.append(pocet) komprimovano.append(hodnota) hodnota = bajt pocet = 1 else: if pocet == 255: komprimovano.append(pocet) komprimovano.append(hodnota) hodnota = bajt pocet = 1 else: pocet += 1 printl(f"Komprimováno: {len(komprimovano)} bajtů") printl("Ukládám...") # Uložíme zkomprimovanou bitmapu do souboru for bajt in komprimovano: binarni.write(struct.pack("B", bajt)) binarni.close()

Dále následují zdrojové kódy pro Arduino a čip ESP32. Předpokládáme, že máte doinstalovanou oficiální podporu pro programování těchto čipů. Žádné další knihovny potřebovat nebudete, vycházíme totiž z upraveného kódu přímo od výrobce displeje.

Hlavní program pro Arduino

#include <WiFi.h> // PRipojeni k Wi-Fi #include <HTTPClient.h> // HTTP klient; stazeni bitmapy #include "gdey073d46.h" // Hlavickovy soubor s funkcemi pro praci s e-inkem // Nazev a heslo Wi-Fi const char* ssid = "Nazev 2.4GHZ 802.1bgn Wi-Fi"; const char* heslo = "WPA heslo k Wi-Fi"; // URL bitmapy pro eink // Soubor vytvori generator v Pythonu, musite jej ale spoustet na vlastnim serveru String url = "http:// ???? /dashboard_rle.bin"; RTC_DATA_ATTR uint32_t pocitadlo_probuzeni = 0; // Pocitadlo probuzeni (vypisuje se pro kontrolu do seriove lniky) uint64_t prodleva_s = 3600; // Prodleva v sekundach mezi probuzenim hlavniho procesoru z hlubokeho spanku (1 hodina) // Funkce pro stazeni a dekomprimaci bitmapy do RAM uint32_t stahni_a_dekomprimuj() { uint32_t stazeno = 0; HTTPClient http; http.setTimeout(10000); // Zvysimu timeout pro TCP spojeni na 10 sekund, pokud budeme bitmapu generovat pri HTTP pozadavku http.begin(url); // Vytvorime HTTP pozadavek s nasi URL int kod = http.GET(); // Zaciname HTTP GET komunikaci Serial.printf(" (HTTP kod: %d) ", kod); if (kod == HTTP_CODE_OK) { // Pokud jsme navazali HTTP spojeni (odpoved HTTP OK) uint32_t velikost_soubor = http.getSize(); // Velikost dat ke stazeni Serial.printf(" (Ke stazeni: %d) ", velikost_soubor); WiFiClient* stream = http.getStreamPtr(); // Otevreme strem na stahovana data uint32_t dekomprimovane_bajty = 0; while (http.connected() && (stazeno < velikost_soubor)) { // Pokud jsme spojeni se serverem a jeste jsme nestahli cely soubor size_t k_dispozici = stream->available(); // Zjistime velikost aktualne stazenych dat v zasobniku if (k_dispozici) { // Pokud tam nejake jsou uint8_t buffer[128]; size_t precteno = stream->readBytes(buffer, 128); // Precteme 128 bajtu do naseho docasneho zasobniku if (precteno) { // RLE dekomprese davky v bufferu // V nasem zasobniku musi byt sudy pocet bajtu, jinak mame problem! for (size_t pozice = 0; pozice < precteno; pozice += 2) { // Precteme vzdy dva bajty z naseho zasobniku. Prvni bajt je pocet, druhy bajt hodnota uint8_t pocet = buffer[pozice]; uint8_t hodnota = buffer[pozice + 1]; for (uint8_t pozice = 0; pozice < pocet; pozice++) bitmap_buffer[dekomprimovane_bajty++] = hodnota; // Vypnime bitmapu davkou } stazeno += precteno; // Navysime pocitaldo stzenych bajtu } } delay(1); // Drobna cekaci prodleva pro zvyseni stability prenosu. Lze s tim experimentovat } } http.end(); // Ukonceni HTTP spojeni return stazeno; // Vratime pocet stazenych bajtu pro kontrolu } // Hlavni funkce setup se spusti hned na zacatku void setup() { Serial.begin(115200); // NAstartujeme seriovou linku delay(1000); // Jen umela prodleva, abychom stacili otevrit seriovy terminal, pokud chceme // Konfigurace pomocnych signalu e-inku pinMode(BUSY_Pin, INPUT); pinMode(RES_Pin, OUTPUT); pinMode(DC_Pin, OUTPUT); pinMode(CS_Pin, OUTPUT); // Nastartovani sbernice SPI SPI.beginTransaction(SPISettings(10000000, MSBFIRST, SPI_MODE0)); SPI.begin(); // Vytvoreni blok upameti pro bitmapu Serial.printf("Alokuji %d bajtu v PSRAM pro 4bit bitmapu... ", BITMAP_SIZE); bitmap_psram_init(); Serial.println("OK"); // Pripojeni k Wi-Fi WiFi.disconnect(); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, heslo); Serial.printf("Pripojuji se k %s... ", ssid); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } // Vypiseme do seriove linky pro kontrolu LAN IP adresu obdrzenou od DHCP a hodnotu pocitadla probuzeni Serial.printf(" OK\r

IP: %s\r

Pocet probuzeni: %d\r

", WiFi.localIP().toString(), pocitadlo_probuzeni++); // Stahneme a dekomprimujeme bitmapu z naseho serveru Serial.print("Stahuji a dekomprimuji... "); uint32_t stazeno = stahni_a_dekomprimuj(); Serial.printf("%d B\r

", stazeno); Serial.println("Inicializuji e-ink..."); // Inicializujeme/probudime e-ink eink_init(); // Posleme bitmapu do frame bufferu e-inku a vyvolame refresh/prekresleni Serial.print("Kreslim bitmapu..."); eink_bitmapa(); // Prepneme e-ink do usporneho/vypnuteho rezimu Serial.println("Vypinam e-ink..."); eink_spanek(); // Vypneme Wi-Fi Serial.println("Odpojuji Wi-Fi..."); WiFi.mode(WIFI_OFF); // Prepneme se do rezimu hlubokeho spanku // Z nej se probudime za hodinu a cele kolecko se zopakuje // Displej se tedy prekresluje jednou z ahodinu Serial.println("Prechazim do hlubokeho spanku..."); Serial.flush(); esp_sleep_enable_timer_wakeup(prodleva_s * 1000000ULL); // Registrace probuzeni timerem esp_deep_sleep_start(); } // SMycka loop je prazdna, nikdy se totiz nespusti // Cip ESP32 se probuzeni z hlubokeho spanku resetuje // a program se spusti od zacatku. Pocitadlo probuzeni prezije, // protoze jsme jej atributem RTC_DATA_ATTR ulozili do specialni a omezene RAM, // ktera je pod napetim i v hlubokem spanku a prezije reset void loop() { ; }

Hlavičkový soubor gdey073d46.h s funkcemi pro práci s displejem