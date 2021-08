Ultimaker S5: Pohráli jsme si s legendou 3D tisku a vyrobili unikátního černého ptáka

Pokud bychom měli hledat kořeny současného domácího 3D tisku, musíme zamířit do britského Bathu. Právě na zdejší univerzitě se totiž v roce 2005 zrodil projekt levného a licenčně svobodného stroje replicating rapid prototyper, jehož úkolem byla výroba co nejvíce dílů, ze kterých se sám skládá.

Experiment Adriana Bowyera, který jej zprvu vyvíjel hlavně pro své studenty mechanického inženýrství, se záhy rozšířil do světa, zapojili se další konstruktéři a dnes jej známe pod zkratkou svobodné 3D tiskárny RepRap typu FFF/FDM (Fused Filament Fabrication/Fused Deposition Modeling), která po vrstvičkách nanáší tenké vlákénko roztavené termoplastické hmoty, a tak pomaličku vytváří prakticky libovolný trojrozměrný objekt.

Darwin versus Mendel

RepRap dal světu několik různých modelů s poněkud odlišnou konstrukcí. První dostal jméno Darwin a o něco později se na scéně objevil Mendel. Zatímco v případě Darwina se tisková hlava pohybuje v horizontální rovině ↔ a deska naopak ve vertikální ↕, hlava Mendela se posouvá vlevo/vpravo a nahoru/dolů, zatímco deska dopředu a dozadu.



RepRap Darwin posouvá desku shora dolů

Každá z konstrukcí má své plusy a mínusy, podstatné je ale to, že se z těchto dvou evolučních větví zrodily jedny z ikon současného komerčního a domácího 3D tisku. Je to samozřejmě český Prusa Research, který vychází z filozofie Mendel, a nizozemský Ultimaker, který se naopak ve svých počátcích inspiroval v Darwinovi.



RepRap Mendel má naopak desku ve fixní vertikální pozici

Vedle nich samozřejmě existuje nepřeberné množství dalších výrobců a také naprosto exotických form-faktorů FFF/FDM tiskáren, jak už tomu ale v životě bývá, smetanu jich nakonec ve velkém stylu slízne jen pár.

Ultimaker S5 v redakci

Tiskárny od Josefa Průši a hromadu asijských odvozenin Mendela jsme už měli v redakci několikrát. Ozvali jsme se proto českému 3Dwiseru, který se specializuje právě na Ultimaker, a na pár týdnů mu zabavili obří darwinovskou mašinu S5.

Mnoho čtenářů ji doma v dílně asi mít nebude, svojí cenou ve výši malého automobilu (192 390 Kč včetně DPH) totiž míří spíše do podnikové a obecně komerční sféry. O to více nás ale zajímalo, jak vlastně ten holandský protipól holešovické fabriky funguje v praxi.



Ultimaker S5 ve výchozí pozici na začátku tisku (platforma vyjela až ke stropu)