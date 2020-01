Ulož.to stále kraluje českému filmovému pirátství. Smazané odkazy nahrazují nové

Ačkoli se už v Česku rozšířily služby s oficiální nabídkou filmů a seriálů, stále se tu daří i nelegálnímu sdílení. Největším a nejoblíbenějším úložištěm, odkud lze nelegální kopie filmů získat, je web Ulož.to. Vyplývá to z aktuální studie, kterou připravili provozovatelé služby Filmtoro.

Ulož.to je v jádru zcela legitimní službou pro cloudovou zálohu souborů. Problematická je skutečnost, že do úložiště uživatelé nahrávají i nelegální kopie filmů či seriálů a přítomnost vyhledávacího pole umožňuje tyto soubory dohledat a stáhnout komukoli jinému. Není zdaleka jedinou službou na takovém principu, ale u nás se stala v tomto oboru nejrozšířenější.

Závislost na nelegálním sdílení

Oblibu služby Ulož.to prokazují některé statistiky. Například analytická služba Similarweb odhaduje, že počet návštěv webu během prosince 2019 překročil 20 milionů. Stejnou metrikou byly prověřeny i ostatní weby známé šířením nelegálních kopií filmů a seriálů - druhým nejbližším je Sledujserialy.to s necelými 13 miliony návštěv, dál už jsou to jen jednotky milionů.



Návštěvnost českých webů, na kterých se nacházejí veřejně přístupné nelegální kopie filmů či seriálů. Metrika: Similarweb. Zdroj: Filmydokapsy/Filmtoro

Do žebříčku by promluvil i web TopSerialy, který byl ale na konci října 2019 odstaven, respektive jeho zdroje. Odhadem by mohl dosáhnout až na 15 milionů návštěv, tedy druhou příčku. Služba ale doplatila na to, že využívala externích zahraničních serverů pro ukládání obsahu (Openload, Streamango, VeryStream a RapidVideo). Byla to úložiště nelegálního obsahu, která byla využívána více weby a stala se tak terčem protipirátského tažení. Po jejich odstavení tak skončily nejen TopSerialy, ale řada dalších podobných webů.

Do žebříčku také nepromlouvají zahraniční služby či torrentové rozcestníky, které jsou českými uživateli také využívány. Ale u zahraničních služeb se nedá odhadnout podíl českých uživatelů a torrenty jsou přece jen něco jiného a nedají se s úložišti přímo srovnávat.

Více než o návštěvnost jde ale o množství obsahu, které jsou schopny tyto služby nabídnout. Ulož.to je už roky nejsilnějším webem tohoto ražení, a proto je na něj také soustředěna největší pozornost autorskoprávních organizací. Ty mohou nárokovat odstranění nelegální kopie díla, které autorsky zastupují, a také to dělají. Mazání probíhá průběžně v nemalém množství (cca 11 tisíc odkazů za měsíc), ale smazané kopie bývají často už po pár hodinách nahrazeny novými a proces se opakuje.

Desetitisíce filmů a seriálů

Z pohledu počtu odkazů na filmy a seriály vede opět Ulož.to, ovšem kvůli intenzivnímu promazávání je tato metrika značně zkreslena, protože jsou započítány i alternativní odkazy. Číslo dosáhlo na 132 tisíc odkazů, ale po očištění na unikátní tituly vedou méně známá úložiště a počet dosahuje maximálně na 26 tisíc.



Počet odkazů na filmy a seriály • Očištěná statistika na unikátní tituly (zdroj: Filmydokapsy/Filmtoro)

Právě šíře nabídky filmů a seriálů je jedním z hlavních lákadel, proč se nelegálnímu šíření stále tak daří. Ačkoli oficiálních služeb přibývá a jejich ceny nelze považovat za nějak přemrštěné, zásadní nevýhodou je omezená nabídka - každá služba má své portfolio a nejatraktivnější tituly mají exkluzivitu. Pro uživatele to pak znamená nutnost neplatit jen jednu, ale hned několik služeb zároveň a přepínat se mezi nimi. To už je drahé a nepohodlné.

Úložiště shromažďují nelegální kopie nahrané uživateli z různých zdrojů. Na jedné hromadě se tak objeví 15 tisíc titulů napříč produkcemi. Český Netflix se sice už může pochlubit pěti tisíci tituly, ale ty nejžádanější kousky od konkurence tu pochopitelně nenajdete.

Oficiální služby každopádně vedou v pohodlnosti. Máte k dispozici přehledný katalog a aplikace, které umožní sledování obsahu přímo v televizi, ale i v počítači, tabletu nebo na mobilu. Hned, plynule, bez reklam a streamovaně. Jen když víte, že budete bez internetu, můžete stáhnout vybraný film do úložiště zařízení.

Řádově levnější než oficiální zdroje

S přehráváním nelegálních kopií je to horší. Streamovací weby jsou obvykle oblepeny obrovským množstvím pochybné reklamy, a tak je stále velmi populární přímé stahování. Streamování už ovšem postupně získává náskok a aktuálně vede odhadem s podílem 55 % oproti 45 % uživatelů, kteří z úložišť stahují.

Statistika se nicméně týká přímo webových služeb a nepočítá s alternativními doplňky do multimediálních přehrávačů, které z nich dokážou čerpat. Vzhledem k oblibě multimediální aplikace Kodi, která tyto doplňky podporuje, lze očekávat, že podíl streamování bude ve skutečnosti ještě mnohem vyšší.

Provozovatelé úložišť pochopitelně chtějí nějak vydělat. Samozřejmě se nijak neopírají o to, že by prodávali „nabídku filmů a seriálů online“, což by na ně vrhalo světlo spoluviníků. V celém procesu je dle zákona nelegální pouze nahrání nelegální kopie a její veřejné zpřístupnění. A za to je zodpovědný daný uživatel. Připravovaná novela autorského zákona má číst zodpovědnosti přenést i na provozovatele služeb, kteří by měli zabránit opětovnému nahrání již jednou smazaného díla.

Ale zpět k byznys modelu - provozovatelé úložišť prodávají prostě jen službu na sdílení a stahování dat. Zdarma obvykle nabídnou jen omezenou rychlost na zkoušku, za příplatek se pak dá stahovat rychleji a bez jiných omezení. Platí se buď za čas (obvykle 600 - 1000 Kč ročně) nebo za data (zde se ceny více liší, např. Ulož.to nabízí 150 GB za 499 Kč). Ve srovnání s oficiálními službami jsou to ceny pochopitelně o dost nižší a jeden film vyjde na 1 až 10 Kč.

Pro srovnání, předplatné služeb Netflix či HBO Go stojí od 159 do 319 Kč měsíčně podle kvality a počtu souběžných streamů. Některé služby umožňují i jednorázový nákup filmu, což obnáší obvykle 100 až 400 Kč za titul, výpůjčka na den stojí obvykle 30 až 80 Kč. Cenový rozdíl je tedy velký a nelze se tedy divit oblibě neoficiálních úložišť.