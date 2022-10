Ukrajinští vojáci si stěžují na rozsáhlé výpadky Starlinku. Bude to ale jeho ochrana proti Rusům

Satelitní internetová služba Starlink od Elona Muska patří mezi významné nástroje, kterými Západ Ukrajincům během současného konfliktu pomohl. Kromě toho, že ji hojně využívají domácnosti, se ukázala klíčovou i pro ukrajinské vojáky, kteří se k ní uchylují přímo během vojenských ofenziv. Poslední týdny si ale vojáci stěžují, že služba zažívá rozsáhlé výpadky.

Upozornil na to britský deník The Financial Times, podle kterého jde o problém zejména oblastí na východě a jihu země, které se ukrajinským vojákům podařilo osvobodit od ruských vojsk. Výpadky potvrdili přímo zástupci ukrajinské vlády, použili výraz „katastrofická“ ztráta komunikace mezi jednotlivými vojenskými složkami na Ukrajině.

Nemožnost připojit se k satelitnímu internetu měla podle deníku vyvolat paniku i mezi jednotlivými vojáky na frontě, kteří začali ve zvýšené míře volat na linky pomoci. The Financial Times dokonce zmiňuje situace, kdy připojení ke Starlinku přestalo fungovat přímo během bojů.

Výpadky se nicméně netýkají všech osvobozených území. Ačkoliv několik terminálu nefungovalo nedaleko Charkova, jakmile se ukrajinští vojáci dostali do Izjumu a hlouběji do Chersonské oblasti, internetové systémy zde pracovaly bez problémů.

Všichni důležití lidé mlčí

Podle Romana Sinicyna, který pracuje pro Nadaci Serhije Prytuly, jež pomáhá terminály Starlinku přepravovat na Ukrajinu, mohly být původní výpadky taktické. Území, odkud jsou hlášeny problémy s připojením, byly dlouhé týdny okupované Rusy a zaměstnanci SpaceX tu mohli terminály jednoduše vypnout, aby je nemohli zneužít nepřátelé.

Jakmile ale ukrajinští vojáci území osvobodili, informace možná byla tak čerstvá, že se ještě nedostala ke komukoliv, kdo připojení Starlinku měl na starosti. Sinicyn se domnívá, že ukrajinská strana a SpaceX nejsou zcela zkoordinovaní.

Že je záležitost citlivá, naznačuje i fakt, že jak ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov, tak velitel armády Valerij Zalužnyj se k současným výpadkům odmítli vyjádřit. I sám Elon Musk na Twitteru vzkázal, ať lidé nespekulují co se děje na frontě, protože to je tajné. Podotkl také, že SpaceX letos na podporu Starlinku na Ukrajině vynaložil 80 milionů dolarů a do konce roku to bude přes 100 milionů dolarů.