Ukrajina používá k odhalování ruských útočníků a identifikaci mrtvých technologii pro rozpoznávání obličejů

Ukrajinské ministerstvo obrany začalo v sobotu 12. března používat technologii pro rozpoznávání obličejů společnosti Clearview AI. Agentuře Reuters to řekl šéf firmy poté, co americký startup nabídl spolupráci na odhalování ruských útočníků, boj proti dezinformacím a identifikaci mrtvých.

Ukrajina tak získala bezplatný přístup k výkonnému vyhledávači obličejů Clearview AI, který mimo jiné umí prověřovat zájmové osoby na kontrolních stanovištích. Plán na spolupráci se začal formovat poté, co Rusko napadlo Ukrajinu a šéf firmy Clearview Hoan Ton-That poslal do Kyjeva dopis s nabídkou pomoci.

Moderní technologie v boji

Ukrajinské ministerstvo obrany neodpovědělo agentuře Reuters na žádost o komentář. V minulosti však mluvčí ministerstva pro digitální transformaci uvedl, že Ukrajina zvažuje nabídky od amerických společností zabývajících se umělou inteligencí. Mnoho západních firem přislíbilo Ukrajině pomoc a poskytlo internetové vybavení, nástroje pro kybernetickou bezpečnosti a další podporu.

Zakladatel Clearview uvedl, že v databázi je více než 10 miliard fotografií, z toho 2 miliardy obrázků pocházejí z ruské sociální sítě VKontakte. S těmito podklady mohou Ukrajinci identifikovat mrtvé výrazně snadněji a rychleji než porovnáním otisků prstů. Dle Ton-Thata technologie funguje i v případě poškození obličeje.

Díky snímkům ze sítě VKontakte je soubor dat obsáhlejší než databáze veřejně dostupného vyhledávače obrázků PimEyes, který lidé často používají k identifikaci osob na válečných fotografiích. Dle dostupných informací sbíral startup fotky i ze sociální sítě Facebook. Zde ale narazil na požadavek, aby s tímto počínáním přestal.

Umělá inteligence v akci

Technologii postavenou na umělé inteligenci lze použít také k identifikaci ruských agentů a k vyvracení nepravdivých příspěvků souvisejících s válkou na sociálních sítích. Přesný účel, k němuž ukrajinské ministerstvo obrany technologii využívá, není v tuto chvíli znám. Očekává se, že v příštích dnech nasadí Clearview i další ukrajinské složky.

Zakladatel firmy zdůrazňuje, že Clearview by nikdy neměl sloužit jako jediný zdroj identifikace a že by nechtěl, aby tato technologie byla používána v rozporu s Ženevskými úmluvami, které vytvořily právní normy pro humanitární zacházení během války. Stejně, jako ostatní uživatelé, i Ukrajinci procházejí školením a před dotazy do databáze musejí zadat číslo případu a důvod vyhledávání.

Clearview bojuje ve Spojených státech proti žalobám, které ho obviňují z porušování práva na soukromí. Viní firmu zejména z toho, že neoprávněně získává a zpracovává snímky z různých webů. Ta se však brání tvrzením, že její shromažďování údajů je podobné tomu, jak funguje vyhledávání Google. Přesto několik zemí, včetně Spojeného království a Austrálie, považuje její praktiky za nezákonné.