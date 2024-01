Ukončení podpory Windows 10 může poslat do šrotu 240 milionů počítačů, odhaduje Canalys

Udržitelnost je v posledních letech často zmiňována, jenže ne každý krok jí jde na ruku. Ukončení podpory Windows 10 by na skládky mohlo do vynuceného důchodu poslat 240 milionů jinak funkčních počítačů. Odhaduje to Canalys Research. Informace zprostředkovala zpravodajská agentura Reuters.

Nacházíme se ve zvláštní situaci. Bylo běžné, že počítač dožil se zakoupenou verzí Windows. Jenže hardware morálně zastarává pomalu, takže není problém na kancelářskou práci používat roky starý hardware. Ruku v ruce s tím jde koncept Windows jako služby, který zavedly právě Desítky.

Jenže Microsoft se rozhodl, že podpoří prodeje počítačů novým operačním systémem, který zavede přísné požadavky na procesory a bude vyžadovat TPM 2.0. Tím učinil řadu strojů nekompatibilní.



Na Jedenáctky oficiálně nepřejdou ani solidní počítače. Toho na obrázku se to netýká

Microsoft si vážnost situace zjevně uvědomuje, protože poprvé v historii nabídne prodlouženou placenou podporu (ESU) nejen firmám, ale také domácnostem. Klíčová bude cena, kterou zatím neznáme. V dlouhodobém měřítku může být výhodnější upgradovat. To si myslí také analytická firma Canalys – dosud byl program ESU drahý. Na placení za bezpečnostní opravy nikdo není zvyklý.

Neplacená podpora Windows 10 končí 14. října 2025. Když nepočítáme placenou podporu, můžete poté přejít na Windows 11 neoficiálně, používat nezáplatovaný operační systém nebo zkusit některou z linuxových distribucí. Každá z těchto variant přináší svá úskalí. Nejhorší je používání nezáplatovaného systému na stroji připojeném k síti.

Z vyřazených počítačů by mohlo být 480 milionů kilogramů elektroodpadu. Recyklace představuje určitou volbu, ale není to snadný proces. Podle zprávy OSN se zrecykluje jen okolo 17 % vyprodukovaného odpadu.

Zdroje: Reuters