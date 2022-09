Úkolovník Microsoft To Do je k dispozici v Outlooku. O dobré integraci se mluvit nedá

Integrace produktů pokračuje a Microsoft na konci srpna oznamuje, že do „plnotučného“ Outlooku přidává To Do. Mít musíte Office verze 2207 nebo novější, který najdete v Aktuálním kanále. To je ten výchozí, takže nemusíte nic řešit. Otevřeně to Microsoft neříká, podle vizuálního stylu se jedná o variantu To Do z webu, která je vizuálně plochá. Srovnejte si obrázky v galerii.

Za překvapivý krok označit nelze, protože Microsoft pracuje na novém Outlooku, který je celý založený na webové verzi. Redmondští totiž sjednocují počítačové pošťáky, byť jejich plán nabral zpoždění. Pokud chcete mít všechno pod jednou střechou, nemusíte už shánět testovací vydání, To Do je k dispozici všem (nebo v brzké době bude).

Jen počítejte s tím, že mu chybí některé funkce, např. režim malého plovoucího okna. Není ani tak barevný a přesouvání položek nefunguje tak bezproblémově jako v samotném klientu. Po krátkém ohledání musím konstatovat, že se nejedná o ukázkovou integraci. Čekal bych, že bude možné tvořit úlohy např. z označeného textu v e-mailu, jenže to nejde. Dochází pouze k tomu, že se v Outlooku načte webové To Do, jiné propojení se nekoná.

Přitom To Do bylo k dispozici v Outlooku jako testovací funkce již od ledna. Samotný úkolovník Redmondští provozují od roku 2017. Pokud vám ho Microsoft v Outlooku ještě nezapnul, můžete v hlavním okně programu pod tlačítky pro maximalizaci nebo zavření okna ručně přepínačem vyvolat testovací funkce.

Zdroje: Microsoft To Do Blog