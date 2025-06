Úklidový nováček zmapuje, vysaje a vytře. Test robotického vysavače TP-Link Tapo RV30 Max Plus

Plusy Propracovaná aplikace Vysávací výkon Kompaktní základna Minusy Podpora pater potřebuje doladit 8,6

Z nabídky robotických vysavačů přechází zrak a své štěstí zde hodlá zkusit i TP-Link. Představil několik verzí svých vysavačů lišících se přítomností lidaru a také dokovací stanicí s vlastním sáčkem, do kterého se po každém úklidu vysavač „vyprázdní“. Vzhledem k ceně pod devět tisíc nepřekvapí, že jde o vysavač s takzvaným mechanickým mopováním, bezobslužnost tedy platí jen pro vysávání.

Lidar pro rychlou orientaci

Výrobce vsadil na ověřený koncept kulatého vysavače s rotačními kartáči. Vyšší model RV30 používá pro orien­taci v prostoru lidar, se všemi jeho přednostmi a nedostatky. Při prvním spuštění vás aplikace vyzve ke zmapování prostoru, který byste měli nejprve co nejlépe uklidit tak, jak bude v praxi nejčastěji vypadat. Vysavač projede všechny místnosti a navrhne jejich rozdělení, které samozřejmě můžete upravit. Přidáte zakázané zóny (místo s kočičími miskami, místo za zesilovačem se spletí kabelů…) a následně můžete vytvářet pro každou místnost plány úklidu: denní dobu, frekvenci apod. Stejně jako ostatní vysavače s lidarem, ani TP-Link nedokáže eliminovat neexistující místnosti, které vzniknou při mapování odrazem od zrcadla, jehož spodní hrana je nízko nad zemí.

Díky lidaru se vysavač následně rychle orientuje a má-li uklidit místnost na druhé straně domu, pojede přímo tam. U TP-Linku se ale stávalo, že ač má lidar a měl by se při návratu do základny vyhnout nohám stoliček, narazí do nich. Podobně u sedačky: u jedné poloviny vysavač podjel visící potah a zahrnul tedy toto místo do úklidu, druhou polovinu sedačky označil za nedostupnou. Vše lze ale ručně doupravit. Nevýhodou lidarové verze je výška, pod některý nábytek (typicky Ikea) se na rozdíl od našeho staršího vysavače bez lidaru nevejde.