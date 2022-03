Ukazoval „zakázané“ věci? Čína nařídila Microsoftu vypnout v Bingu našeptávač

Většina pozornosti je v posledních dnech věnována Rusku a jeho pokusům utahovat šrouby na internetu, v cenzuře ale vesele pokračuje i Čína. Její poslední zátah na svobodu slova se týká vyhledávače Bing, jediného většího zahraničního vyhledávače, který v zemi ještě stále působí. Microsoft dostal nařízeno vypnout v něm dočasně našeptávač, jinak bude firma čelit hněvu čínských úřadů.

Čína oficiálně neuvedla, proč tento požadavek vůči Microsoftu vznesla, je ale celkem jasné, proč to udělala – našeptávač naznačoval, co lidé vyhledávají a zřejmě to byly věci, o kterých komunistický stát nechce, aby se občané dočetli. Už jednou se Čína kvůli této věci naštvala a Microsoftu nařídila, ať našeptávač vypne, tehdy zákaz platil 30 dní.

Není to ani tak dávno, co se tak stalo, Čína si tuto epizodu s Microsoftem prošla v prosinci. Americká firma to komentovala slovy, že „Bing je globální vyhledávací platforma a je i nadále odhodlána respektovat zásady právního státu a právo uživatelů na přístup k informacím“.

Paradoxně Microsoft k současnému zákazu zveřejnil naprosto totožné vyjádření, nezměnil na něm ani slovo. Takže co si o tom doopravdy myslí, není známo.

Firma má obecně vztahy s Čínou trochu veřejně nevyjasněné, loni v červnu například čelila obvinění, že jde zemi příliš na ruku – to když z Bingu odstranila výsledky vyhledávání pro masakr na Náměstí nebeského klidu a slavnou fotografii Muže před tankem. Microsoft v té době tvrdil, že jde o omyl, jenže stalo se tak zrovna na výročí masakru, což rozvířilo sérii spekulací.

V Číně navíc tento měsíc začala platit nová pravidla, která nařizují, jak internetové platformy mohou používat své algoritmy. Pokud Microsoft bude chtít v zemi působit, bude je muset ctít. Pravidla jsou přitom dost bizarní, obsahují i požadavek ukazovat lidem „převážně obsah s pozitivní energií“.

Zdroj: Reuters, SCMP