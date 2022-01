Ukázka pokroku v praxi. Na starém notebooku byste bitcoin v hodnotě 20 korun těžili půl miliardy let

Na Živě jsme psali o mnoha podivných a jednoduchých zařízeních, na kterých se dá těžit bitcoin. Ostatně pokud máte dost času, můžete to dělat i pomocí papíru a tužky. Dmitrii Eliuseev se tentokrát pokusil otestovat výkon těžby bitcoinu pomocí jednoho velmi stařičkého notebooku.

Na blogu píše o použití 32 let starého notebooku Toshiba T3200SX z roku 1989, který v té době stál 6 299 dolarů, což na dnešní peníze s přihlédnutím k inflaci znamená asi 400 tisíc korun.

Uvnitř notebooku je procesor Intel 80386SX s frekvencí 16 MHz a 275 tisíci tranzistory, který Intel uvedl v roce 1988 a byl vyráběn 1000nm až 1500nm technologií. Protože samozřejmě neexistuje žádný těžební program pro MS-DOS, musel si upravit stávající implementace v jazyku C, které nebylo možné normálně spustit kvůli mnoha omezením.

Výsledek měření? Tento notebook dokáže těžit rychlostí 15 H/s, tedy hashů za sekundu. Natěžení bitcoinu v hodnotě 1 dolaru by tak trvalo přibližně 584 milionů let. Se stejným programem otestoval i ještě starší pomalejší notebook Toshiba T1100 Plus z roku 1986. Ten dosáhl s procesorem 8086 na frekvenci 7,1 MHz výkonu 3,6 H/s a byl tedy ještě čtyřikrát pomalejší.

Pro srovnání – současné Raspberry Pi 4 s cenou 1 500 korun zvládne bitcoin těžit rychlostí asi 200 KH/s a specializované ASICy s cenou v oblasti 250 tisíc korun pak zvládají už kolem 100 TH/s.