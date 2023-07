Udělejte si v tom pořádek. Přehled služeb na správu domácích financí

Inflace, zdražování, vládní úsporné balíčky. S podobnými výrazy se setkáváme v posledních měsících čím dál častěji. Bojovat s jejich dopady můžete třeba pomocí různých služeb, které vám umožní vést si malé rodinné účetnictví.

K letošním prázdninám řada Čechů vzhlíží s obavami. Zažitou dovolenou v Chorvatsku možná nahradí roky odkládaná návštěva babičky na venkově. Ne že by babička stoupla na oblíbenosti, pravým důvodem je to, že Chorvatsko kleslo na dostupnosti. Lidé mají letos hlouběji do kapsy než v minulých letech. Pokud vytoužené dovolené chtějí dosáhnout, nezbývá nic jiného, než se uskromnit jinde a začít šetřit.

Pomoci v tom může například některá ze služeb pro správu rodinných financí. Pokud toužíte mít pořádek ve své finanční situaci, není nutné pořizovat účetní programy za desítky nebo stovky tisíc korun, na webu najdete spoustu on-line služeb i programů, které vám s domácím účetnictvím pomohou. Samotný přehled nabízejí i některé aplikace mobilního a internetového bankovnictví jednotlivých peněžních ústavů, nicméně zde nastává problém, pokud chcete finance spravovat komplexněji. Třeba když používáte více produktů, hodláte spravovat příjmy a výdaje celé rodiny nebo máte příjem například v hotovosti.

Propojení s bankou

Jednou z důležitých vlastností, které při správě financí oceníte, je určitě možnost propojení programu přímo s vaším účtem. To z hlediska zabezpečení není tak jednoduché, většina bank už ale v internetovém bankovnictví podporuje export dat ve formátu CSV souborů, které následně poslouží jako zdroj pro vámi zvolený program. Některé dokonce umožňují přímé napojení na bankovní API, k tomu ale potřebují získat potřebné oprávnění, u českých finančních institucí je to licence se směrnicí PSD2 od České národní banky.

Užitečné nástroje

V programech i některých on-line službách se pak můžete starat o peníze více členů rodiny, kteří se na samotné správě mohou podílet s vámi. Cenným nástrojem bývá také možnost skenování a vkládání dokladů, jako jsou účtenky nebo faktury, některé aplikace nabízejí dokonce GPS lokalizaci, díky níž zpětně uvidíte, kde přesně jste kolik utráceli. V programu pro domácí účetnictví by neměl chybět ani přehledný kalendář, který vás upozorní na nadcházející výdaje, třeba i ve spojení s notifikacemi prostřednictvím mobilní aplikace.

Programy pro domácí účetnictví poskytují řadu informativních přehledů. Výdaje si můžete škatulkovat, takže zjistíte, kolik vaše rodina utrácí za jídlo, oblečení, kulturu nebo zábavu. Vše si přitom prohlédnete v přehledných grafech, ze kterých třeba přijdete na to, kde je možné ušetřit. Podobně lze exportovat i příjmy a porovnávat tak, kdo do rodinného rozpočtu přináší více peněz. Do příjmů zahrnete třeba sociální dávky, jako je mateřská, nebo peníze z pronájmu nemovitosti.

Domácí řešení

Pokud jste „tabulkový mág“, není samozřejmě nutné si žádný program pro podobnou správu financí pořizovat. Zcela vám postačí si vytvořit sdílenou tabulku v Excelu, případně v Google Docs. Prostřednictvím maker a vzorců si můžete vytvořit aplikaci přímo na míru a obejít tak třetí strany. Pamatujte však na to, že co vyhovuje vám, nemusí pochopit další člověk, kterého do svého účetnictví třeba budete chtít zapojit.

Problém může nastat také při spolupráci s bankou, nebo v budoucnu, když budete chtít svůj systém přece jen propojit s už existujícím řešením. V našem přehledu přinášíme několik příkladů služeb, které vám s financemi mohou pomoci. Vyzkoušet můžete jak klasické programy, které si stáhnete do počítače, webové služby nebo mobilní aplikace.