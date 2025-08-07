Udělejte si selfie ve vesmíru. Zadarmo. Tady je návod

Americký youtuber Mark Rober si u SpaceX zaplatil vynesení malého satelitu, který má unikátní funkci – přes web do něj pošlete fotku, ta se zobrazí na displeji, palubní fotoaparát ji vyfotí se Zemí na pozadí a výsledný snímek vám přijde e-mailem. Taková zprostředkovaná vesmírná selfie poslouží jako zajímavý suvenýr.
Rober vše popisuje ve videu. Vyšlo už před dvěma měsíci, ale web Space Selfie byl natolik přetížený, že bylo nahrávání fotek vypnuté. Až v posledních dnech opět funguje. Postup je jednoduchý:
- Připravte fotku, ideálně selfie, klidně i s více lidmi, dbejte na obrazovou kvalitu, ať je obrázek jasný a ostrý.
- Jděte na web space.crunchlabs.com a do formuláře níže na stránce napište jméno, mailovou adresu a stiskněte tlačítko Let's upload.
- Nahrajte fotku, můžete ji přiblížit či natočit.
- Důležitá volba je vpravo. Možnost No preference vás postaví do fronty ostatních fanoušků, na pozadí vaší fotky bude libovolné místo na Zemi. Volba I have the perfect place čekání prodlouží, ale až se jednou dočkáte, na pozadí své fotky uvidíte zvolené místo – tedy například když vyberete vesničku Mníšek pod Brdy, na výsledné space selfie uvidíte kus Evropy.
- Do mailu dostanete unikátní adresu (moje je tady), kde se časem objeví hláška o schválení fotky (vyloučení vulgarit atd.). Tamtéž můžete sledovat aktuální polohu satelitu.
Teď nezbývá než čekat. A bude to dlouhé. Satelit SAT GUS zvládne udělat přibližně tisíc fotek denně, Roberovo video vidělo cca 12 miliónů lidí a kdyby si o vesmírnou selfie napsal jen každý desátý z nich, na dnes uploadovanou fotku přijde řada asi za tři roky.