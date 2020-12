Udělejte čistku: Jak zbavit zapomenuté služby dříve získaných oprávnění

Ale když přestanete službu používat, proč jí nechávat povolený přístup? Nikdy nevíte, jestli z ní svěřená data někdy nějak neuniknou. Z hlediska ochrany soukromí je velmi vhodné alespoň jednou za čas tato oprávnění zkontrolovat a zrušit přístupy, které již nepoužíváte. Teď si ukážeme, jak na to u jednotlivých služeb.

Určitě to znáte – nějaký web, aplikace nebo služba vás požádá o registraci a nabídne možnost rychlého přihlášení skrze účet Googlu, Facebooku, Applu či jiných služeb, a tak té možnosti využijete. Jenže pak už službu dále nevyužíváte, přitom má ale stále přístup k některým datům z vašich profilů. Je proto dobré jednou za čas udělat čistku.

Účet Google

Začněme účtem Google, kde je centrem veškerého dění stránka Zabezpečení v účtu Google. Zde by vás měla zajímat sekce Aplikace třetích stran s přístupem k účtu, kde najdete seznam aplikací, služeb a webů, kterým jste udělili přístup k určitým údajům v účtu Google, včetně potenciálně citlivých dat.



Aplikace s přístupem k vašemu účtu Google

Klepnutím na jednotlivé položky se dozvíte další podrobnosti – zejména to, co může daná aplikace dělat a k jakým informacím má přístup. Jednotlivá oprávnění bývají poměrně podrobně popsaná, takže si lze udělat celkem přesný přehled o tom, co má aplikace povolené.



Oprávnění aplikace Evernote

Například pokud používáte chytrý fitness náramek Xiaomi Mi Band, můžete ho v aplikaci Mi Fit propojit s platformou Google Fit. V takovém případě získá aplikace následující oprávnění:

Zobrazení a přidávání údajů o vaší fyzické aktivitě ve službě Google Fit

Zobrazení a přidávání údajů o poloze ve službě Google Fit

Zobrazení a přidávání informací o vašich tělesných hodnotách a tepové frekvenci ve službě Google Fit



Oprávnění aplikace Mi Fit

U každé aplikace je uvedeno datum a čas, kdy jste jí udělili přístup. V případě podezření na jakékoli nepravosti ji lze přes odkaz nahlásit Googlu, který by ji měl následně prověřit. U aplikací, služeb a webů, které již nepoužíváte, lze Odebrat přístup pomocí tlačítka.



Odebrat přístup pomocí tlačítka