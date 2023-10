Učitelem bez pajdáku. Rozhovor s učitelem informatiky na základní škole Tomášem Titěrou

Kdo je Tomáš Titěra

Po maturitě odešel studovat do Nizozemska. Odtud na dálku připravoval žádosti o granty pro školy. Pokračoval v tom i po návratu do Česka, kde následně vystudoval Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Díky práci mohl nahlédnout do systému fungování škol a poznal, jakým výzvám musí čelit. Přišla také nabídka, aby se sám zapojil do výuky, kterou využil. Nejdříve učil mediální výchovu jako volitelný předmět pro pár žáků, dnes učí informatiku na půl úvazku už ve třech ročnících. Celý jeho příběh, stejně tak jako příběhy dalších lidí, kterým není tuzemské školství lhostejné, najdete na www.youtube.com/@zacniucit702.