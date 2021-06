Úchvatný obraz z čmáranice. S Nvidia Canvas AI se můžete stát mistrem krajinomalby

Umělá inteligence do tvorby fotografií a ilustrací zasahuje už několik let, ale pomalu se dostáváme do fáze, že se postará téměř o všechno sama. Stačí mít v hlavě koncept a počítač vytvoří zbytek. Funguje tak i nový kreslící nástroj od Nvidie nazvaný Canvas, díky kterému získáte fotorealistické krajinky jen na základě jednoduché čmáranice.

Tato čmáranice může být opravdu prostá, stačí udělat několik barevných tahů, jak si zhruba představujete, že by výsledný obraz měl vypadat. Barvy totiž v nástroji reprezentují materiály - například modrá vodu, zelená trávu, hnědá kameny apod. a podle toho, kam jednotlivé materiály na virtuální plátno zanesete, tam je počítač dotvoří.

Respektive dělá tzv. generativní kontradiktorní síť (GAN), což je jedna ze tříd strojového učení, která se běžně používá k tvorbě nejrůznějších umělých obrazových médií (včetně deep fake videí), ale třeba i zvuku. GAN na základě reprezentace materiálu v Canvas odhaduje, co autor zřejmě zamýšlel a pak mu dá návrh výsledné krajiny, kterou můžete dále různě upravovat.

Finální obraz se přibližuje k fotorealističnosti, ale stále je poznat, že jde o umělé dílo, autoři proto nástroj propagují spíše pomůcku pro experimentování - grafici, malíři a další dostanou velmi rychlou představu, jak jejich vize na plátně bude vypadat a pak si ji můžou někde jinde vytvořit „pořádně“. Jsou to vlastně hodně (ale opravdu hodně) pokročilé náčrty, nad kterými nemusíte trávit hodiny, stačí pár minut. Dokonce lze kliknutím změnit denní čas (ranní světlo se změní na večerní), celý soubor barev, prostě vše, síť to dopočítá.

Na stejném principu funguje Chimera Painter od Googlu, jen v jeho případě barvy nezeprezentují přírodní materiály, ale různé končetiny, kůže, přičemž výsledkem jsou imaginární monstra, která Google zamýšlí používat jako artové prvky pro nejrůznější fantasy hry. Canvas se ale liší v tom, že běží lokálně a potřebuje ke své funkci pořádnou grafickou kartu, jinak síť nic nevytvoří, firma nepřekvapivě doporučuje svou řadu Nvidia RTX. Aplikace je ke stažení zdarma.