Před 20 lety vyšlo první Ubuntu. Byl to pěkný divočák

Píše 20. říjen 2004 a na svět přichází Ubuntu 4.10 Warty Warthog (bradavičnatý divočák). Úplně první verze nové linuxové distribuce sice přišla na trh ovládaný Red Hatem, SUSE nebo Debianem, ale velmi rychle si zjednala respekt. Systém vsadil na čerstvý software a odvážný marketing.

„Ubuntu je nová distribuce Linuxu, která spojuje výjimečnou šíři Debianu s rychlou a snadnou instalací, pravidelnými vydáními (každých šest měsíců), pečlivě vybraným balíkem vynikajících programů instalovaných ve výchozím nastavení a závazkem k aktualizacím s 18měsíční bezpečnostní a technickou podporou,“ psal tehdy Mark Shuttleworth, zakladatel společnosti Canonical, která Ubuntu vydává.

Shuttleworth byl v 90. letech jedním z vývojářů Debianu, proto nepřekvapí, že si jako základ nové distribuce vybral právě jej. Debian vsadil na konzervativní přístup s nepravidelným vydáváním a důrazem na stabilitu. Ubuntu naopak už dvacet let vychází v pravidelných půlročních intervalech a pokud možno s aktuální verzí jádra i dalšími balíčky, i když ještě nemusí být tak odladěné.

A co onen marketing? Ubuntu se sice dalo z internetu stáhnout jako obraz ISO, který jste si museli vypálit, Canonical ale zároveň zajistil ve své době nevídanou možnost nechat si vylisované instalační médium poslat zdarma. Fungovalo to i v Česku. Tato forma distribuce vydržela až do roku 2011, kdy už internet byl takový rozšířený a rychlý, že stáhnout 700MB soubor nebyl tak velký problém.

Rok nato se už instalační disky začaly postupně zvětšovat, takže už se musely vypalovat na DVD, případně nahrávat na bootovací flashky. Dnes už se Ubuntu 24.10 nevejde ani na jednovrstvé DVD, protože velikost přesáhla 5,3 GB.

Ubuntu 4.10 První verzi Ubuntu si mimochodem pořád můžete stáhnout, k dispozici jsou obrazy pro platformy x86, AMD64 a PowerPC. Distribuce stála na Linuxu 2.6.8, desktopu Gnome 2.8, obsahovala Firefox 0.9, Gimp 2.8 nebo OpenOffice.org 1.1.2.

Ubuntu vzniklo jako derivát Debianu, ale samo se pak stalo odrazovým můstkem pro jiné distribuce. Jednak vznikají oficiální odnože používají stejný základ s jiným desktopovým prostředím než základním Gnome: Kubuntu (KDE Plasma), Lubuntu (LXQt), Ubuntu Budgie (Budgie), Ubuntu Mate, Xubuntu (Xfce) a Ubuntu Kylin (UKUI). Jednak přišlo mnoho derivátů od třetích stran, nejoblíbenějšími jsou Linux Mint, Elementary OS, Zorin OS nebo Pop!_OS.

Canonical k 20. výročí vytvořil speciální stránku, na které připomíná hlavní milníky.