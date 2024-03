Ubuntu se přibližuje Windows. Platícím uživatelům nabídne podporu dlouhou 12 let

Canonical oznámil, že linuxovou distribuci Ubuntu LTS bude podporovat 12 místo dosavadních 10 let. Prvním vydáním s prodlouženou péčí je Ubuntu 14.04 LTS, kterému měla rozšířená podpora skončit příští měsíc. Canonical mu ale prodlouží život o další dva roky. Jen to nebude zadarmo.

Bonusové dva roky označené jako „legacy support“ mohou využít jen předplatitelé Ubuntu Pro, kde cena začíná na 25 dolarech ročně za jeden desktopový počítač. Ti nejkonzervativnější uživatele, kteří nechtějí nebo nemohou přejít na novější verze Ubuntu, se již nedočkají nových funkcí, pouze oprav kritických, vysokých a středně vysokých zranitelností (CVE).

Canonical má těch stupňů podpory několik. Každých šest měsíců vydá novou verzi Ubuntu, které historicky měly osmnáctiměsíční podporu, tj. uživatelé mohli „beztrestně“ přeskočit dvě verze. Od Ubuntu 13.04 se zkrátila na devět měsíců.

Ubuntu 6.06 zavedlo novou praxi, každý sudý rok na jaře vychází verze nazvaná LTS (long term support), která z počátku měla garantovanou tříletou podporu na desktopech a pětiletou na serverech. Od Ubuntu 12.04 už obě mají pětiletou péči.

Ubuntu 12.04 LTS ale zároveň bylo první, které platícím uživatelům dopřálo další dva roky záplat v rámci tzv. podpory ESM (extended security maintenance). Následující Ubuntu 14.04 LTS mělo původně s podporou skončit na jaře 2021, avšak Canonical rozhodl, že ESM prodlouží o další tři roky. Uživatelé tak mohli využít pět let standardní podpory a další pět let placené. Domácí uživatelé navíc mají mohou získat ESM zdarma pro až pět počítačů. Za další dva roky by už teď však platit museli.

U Windows je to složitější

Několik fází podpory nabízí i Windows, avšak tam počet let není moc konzistentní a Microsoft podporu prodlužuje dynamicky podle situace a oblíbenosti systému.

Kupříkladu Windows XP vydané v roce 2001 měly standardní podporu do roku 2009 a rozšířenou, která už přinášela jen bezpečnostní záplaty, pak do roku 2014. Ale například v Emdedded edicích určených pro kiosky, bankomaty a průmyslové stroje, trvala až do roku 2019, tedy téměř 18 let. Neoblíbené Windows Vista vydané v roce 2006 firma standardně podporovala ještě v roce 2012 a se záplatami skončila v roce 2017.

A naopak oblíbené Sedmičky, které přišly na trh v roce 2009, Microsoft standardně aktualizoval do roku 2015 a záplaty vycházely až do roku 2020. Firmám pak nabídl další tři roky záplat, za to už však musely platit zvlášť. Podpora Embedded edice skončí až letos v říjnu.

U dalších systémů se cyklus narušil, protože začaly vycházet drobná mezigenerační vydání, každá s vlastní podporou.