Ubuntu prodlužuje podporu na 10 let i u starších linuxových distribucí typu LTS

Canonical včera oznámil, že prodlouží podporu Ubuntu 14.04 LTS a 16.04 LTS z původních osmi na deset let. Distribuce měly zaručené aktualizace do dubna 2022, resp. 2024, ale podle nového rozhodnutí to bude o dva roky déle. Novější Ubuntu 18.04 LTS a 20.04 LTS už desetiletou podporu mají od začátku.

Organizace vydává nové verze distribuce každých šest měsíců. Jednou za dva roky (vždy jarní vydání v sudé roky) připadá na LTS (Long-term support), mezi nimi vyjdou vždy tři verze s pouhou devítiměsíční podporou, takže uživatelé jsou nuceni upgradovat na příští verzi, která má nové jádro, aplikace, může změnit prostředí a další věci, jež se mohou „rozbít“.

LTS v minulosti znamenalo podporu po dobu tří let u desktopové edice a pěti let u serverové, od Ubuntu 12.04 LTS se to sjednotilo na pět let u obou. To platí až do dnešních dní, odkud tedy plyne výše zmíněná desetiletá podpora?

Bonusových pět let už neběží skrz standardní repozitáře, ale přes tzv. Extended Security Maintenance. ESM je však vázáno na předplatné Ubuntu Advantage for Infrastructure určené zejména pro firmy. V závislosti na typu platformy a kvalitě služeb stojí od 25 do 1500 dolarů ročně.

Domácí uživatelé ale mohou využívat ESM na třech počítačích bezplatně. Má to však smysl jen u hodně starých PC nebo serverů, na které se nesahá. V ESM už se distribuují jen záplaty, nikoliv nové verze aplikací, což už v některých případech může být problém z hlediska kompatibility s novými formáty a službami.

Ubuntu to před pár lety zkoušelo i s mobily: