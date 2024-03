Ubuntu nebo Fedora místo Windows. Jaké máte na počítačích zkušenosti s Linuxem?

Linuxu se teď podle Statcounteru daří víc než kdy dřív. Včetně Chrome OS má na desktopech již 5% podíl. Vzniká více multiplatformního softwaru, spousta aplikací se přesunula na web a díky Steamu se zlepšuje podpora her. Přechod z Windows by už proto nemusel tak bolet. Takže co vy a Linux?

Vedle hlasu v anketě můžete pod článek přidat komentář s podrobnostmi. Které distribuce preferujete? Používáte Linux jako hlavní systém, nebo je to jen doplněk? Co vám brání v plném přechodu?

Lukáš Václavík

Občas si s Linuxem hraji

Nějak se oťukáváme už asi 20 let. Poprvé to byl nějaký Red Hat přibalený v Computeru, kterým jsem si kdysi jako laik odpravil Windows 98, a stejně se to nedalo používat. Blíže jsem k němu přičichnul o pár let později díky Ivanu Bíbrovi a jeho knize o Mandrake Linuxu, to už jsem rozuměl konceptu dualbootu a virtualizaci. Nejvíc mě to ale vždy táhlo k těm *buntu distribucím. Jednak díky agresivnímu marketingu (pamatujete ještě ta bezplatná CD zasílaná až domů?) a jednak díky široké komunitě u nás i v zahraničí, což usnadnilo řešení problémů.

Vždycky to pro mě byl až ten druhý systém po Windows. Nejblíže k trvalému přechodu jsem byl před čtyřmi lety, když jsem měsíc používal Manjaro a nezbláznil se z toho. Zkušenosti jsem popsal v článku. Skončilo to u mě tím, že mám pár oblíbených komerčních aplikací a her, které se mi nechtělo opustit. Ne, že by to nešlo, alternativy jsou. Jenže bych pak používal Linux jen proto, … abych používal Linux.

Možná bych ten pokus mohl zase vyzkoušet. Už přes dva roky mám jako hlavní pracovní systém macOS, takže jsem si na řadu alternativ stejně musel zvyknout. K tomu udělat několik ústupků a zároveň objevit nové výhody. Ale to bych asi potřeboval delší čas než měsíc.

Na „specializované činnosti“ pro něj ale uplatnění najdu. Dva roky magisterského studia jsem do školy chodil s Chromebookem, který mi na psaní poznámek a e-learning prostřednictvím Moodlu stačil. A doma mi 24/7 běží minipočítač s Ubuntu Serverem a Dockerem, v němž mám Home Assistant, Nextcloud, Pi-hole a další programy. Nejlepší Linux je pro mě holt ten, když není na první pohled vidět. :)

Jakub Čížek

Linux používám pravidelně

Budu se opakovat, srdíčko jsem si totiž už vylil v článku i podcastu, ale tak tedy do třetice: Linux je můj s přehledem nejpoužívanější a nejoblíbenější operační systém. Pohání mi několik virtuálních serverů na Oracle Cloud a Google Cloud (i ostatní operátoři jsou skvělí, ale já jsem holt vyžírka z Brna, čili po letech mistr na free tiers), běží mi na všech produkčních Raspberry Pi, na Jetson Nano, na druhém pracovním desktopu (Fedora) a samozřejmě také na mém routeru/síťovém počítači Omnia (Turris OS a Ubuntu pro reálné aplikace skrze kontejner LXC).

Nakonec mi skrze WSL běží i na zbývajících třech počítačích s Windows 11. TAkže prosím vás, do třetice a už fakt definitivně: Linux zbožňuju, ale jako desktop pro normální kancelářskou práci a hry mám Windows.

Petr Urban

Jen minimální či žádné zkušenosti

Pár linuxových distribucí mi rukama prošlo, ale danou odpověď volím, protože v posledních letech jsem nikde žádnou neprovozoval. Nemám k tomu důvod. Profesně se věnuji Windows, na svém počítači je potřebuji pro hraní. Osahávat si samotné prostředí systému mě už nebaví (resp. nemám pocit, že by mi to něco dalšího přineslo). Počítač je nástroj a potřebuji na něm provozovat určité programy a některé z nich mi v Linuxu nepoběží. To stejné platí o pracovním počítači.

Karel Kilián

Občas si s Linuxem hraji



S Linuxem jsem začal experimentovat v okamžiku, kdy jsem poprvé spatřil Windows 7. Tehdy jsem prohlásil, že „Tohle mi do počítače nesmí!“ a ještě ten den jsem si nainstaloval Ubuntu, na kterém jsem fungoval několik týdnů. Víceméně jsem byl spokojený, ale některé věci mi přeci jen chyběly.



Později jsem začal experimentovat - vyzkoušel jsem Mandrivu, Fedoru a ještě nějaké další distribuce. Nakonec jsem došel k závěru, že Linux je asi fajn pro geeky, kteří mají čas a náladu řešit různé drobnosti pomocí příkazového řádku. Vypadá to sice „cool“, ale já jsem přece jen odkojený Windows od verze 3.1.



Ustoupil jsem tedy ze svého rezolutního odmítání a vrátil se na Windows 7, které jsem používal až do ukončení podpory, respektive do okamžiku, kdy na nich přestal fungovat Dropbox. Poté jsem přešel na Windows 10, na kterých spokojeně funguji dodnes. A je asi jasné, že když jsem poprvé viděl Windows 11, opět jsem pronesl, že „Tohle mi do počítače nesmí!“ Ovšem k experimentování s Linuxem už jsem se nerozhoupal.



V posledních letech se vyvíjím v pohodlného uživatele, který čím dál víc používá zařízení tak, jak mu ho naservíruje výrobce. Pozoruji to i na mobilu, kde jsem přestal rootovat a nahrávat alternativní ROMky (a to bývaly doby, kdy jsem během týdne vyzkoušel až sedm ROMek).



Na základě svých zkušeností mohu konstatovat, že Linux je fajn operační systém, který může fungovat pro celou řadu věcí. Nicméně Windows mi dávají jistotu, že budou dělat to, co mají, a když se náhodou vyskytne nějaký problém, zpravidla na něj najdu řešení, protože už na něj při tom počtu uživatelů někdo narazil a vyřešil ho.

Filip Kůžel

Jen minimální či žádné zkušenosti

Jsou to cca tři roky, co jsem oživil stařičký subnotebook Asus Eee pomocí Linuxu. Dodnes se používá jako tiskový terminál k ještě starší tiskárně. Otevřít přílohu mailu, vytisknout. Vlastně si myslím, že si dodnes nikdo nevšiml, že je s tím počítačem „něco jinak“. Jinak je pro mě Linux španělská vesnice.

Tomáš Holčík

Jen minimální či žádné zkušenosti

Aktivně Linux nevyhledávám, na desktopu obzvlášť, ale s návody se v něm opatrně pohybovat dokážu. Na Raspberry PI je to víceméně nutnost, na Chromebooku byl Linux jedinou cestou k aplikacím přímo na počítači. Linux ale nezbytně k životu nepotřebuji, takže ho ani pravidelně nezkouším, zda se na něm něco změnilo.

Jan Láska

Žádné, ale brácha ho viděl

