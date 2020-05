Ubuntu 20.04: Zase vás chce přesvědčit, že je lepší než Windows

V poslední době jsme si na Živě.cz ukázali hromadu exotických linuxových operačních systémů, které se snažily v prvé řadě zaujmout svým vypiplaným vzhledem nebo alespoň důrazem na co největší podobnost s desktopem konkurenčních Windows, aby byly co nejlákavější pro případné nováčky.¨

Leckdo tak mohl nabýt dojmu, že hezké jsou jen tyto poměrně okrajové fandovské distribuce s nejistou budoucností a původem, zatímco ty velké a letité jakoby stagnovaly. Opak je pravdou. Dnes si to připomeneme na jedné z těch nejpopulárnějších. Ubuntu se dočkalo nové verze 20.04 LTS a v následujících měsících začne okupovat servery i mnohé desktopy.



Ubuntu letos slaví 15 let existence. Před pár dny vydalo novou verzi 20.04 LTS

Ubuntu, které vzniká pod dozorem britské společnosti Canonical, loni oslavilo své patnácté narozeniny, a i když vychází dvakrát do roka, takže nová verze zpravidla nepředstavuje oproti té předchozí žádnou revoluci plnou atraktivních novinek, 20.04 si přece jen zaslouží zmínku.

Ubuntu vládne linuxovým webovým serverům

Vedle základního půlročního cyklu tu totiž máme ještě onu podobu LTS, tedy Long Term Support, která vychází obrok a díky delší podpoře ji najdeme na serverech a obecně v podnikové sféře. Verze 20.04 s kódovým označením Focal Fossa nabízí rovnou pět let jistoty.

Ani to však nemusí stačit, a tak Canonical nedávno představil program Ubuntu Pro, který je aktuálně k dispozici na veřejných cloudech jako Amazon AWS nebo Microsoft Azure. Předplatitelé v takovém případě mohou nastartovat v datacentru své Ubuntu dokonce s desetiletou podporou. Po tuto dobu budou aktivní repozitáře s balíčky a všemi aktualizacemi.



Jaký linuxový OS používají nejnavštěvovanější webu z žebříčku Alexa

Za oněch patnáct let si Ubuntu, které vychází z neméně legendárního Debianu, vydobylo pevnou pozici jednoho z nejnasazovanějších internetových serverů. Podle statistiky W3Techs, která analyzuje nejnavštěvovanější weby na světě (dle údajů Alexa), pohání Ubuntu 40 % webů s linuxovým operačním systémem. Na druhé příčce se nachází s velkým odstupem CentOS (vychází z Red Hatu) a konečně také Debian.

Téma Yaru

Z výšin cloudu ale zpět na zemský povrch. Jaké novinky tedy Focal Fossa nabízí na běžné pracovní stanici? Výrobci svůj sumář specialit často uvádějí grafickým tématem s novou tapetou. To je totiž zpravidla to nejviditelnější, co je na první pohled odlišuje od ostatních. Ubuntu není výjimkou a už roky postupně vypilovává své téma Yaru.



Ubuntu 20.04 a jeho grafický desktop Gnome 3.36

Zatímco u monolitických Windows víte, že inženýři z Redmondu naprogramovali jak celý motor svého operačního systému, tak grafické prostředí a systémové aplikace počínaje nabídkou Start a konče kalkulačkou, ve světě linuxových distribucí je tomu spíše naopak.

Ubuntu je tedy komplex desítek a stovek různých dílčích open-source aplikací od mnoha autorů, přičemž grafický desktop je jedním z nich. Podstata práce inženýrů z Canonicalu a přidružené komunity proto spočívá především v tom, aby tomuto spletenci dali nějaký řád, tvář, směr a aby za něj také mohli dát ruku do ohně při nasazení v kritické infrastruktuře. Nováčci se tedy rozhodně nemusejí obávat nějaké punkové amolety bez ladu a skladu.

Grafický desktop Gnome 3.36

Ubuntu jako grafický desktop už roky používá Gnome, odpovědí na otázku, co je nového ve verzi 20.04, je tedy do jisté míry sumář toho, co přináší březnové Gnome 3.36 a všechny jeho aplikace. Ubuntu jej pouze obalí svým tématem Yaru, které je nicméně opravdu rok od roku lepší a ze své vlastní zkušenosti musím uznat, že Focal Fossa vypadá zejména na monitoru s vysokou hustotou pixelů (ideálně 4K) opravdu velmi hezky.



Nechybí dobře odladěné světlé a tmavé téma a klasické rozhraní Ubuntu s postranním panelem a celoobrazovkovou nabídkou Start s vyhledávačem – upravený desktop Gnome

Samozřejmostí grafického desktopu je dnes už standardní přepínání mezi světlým a tmavým tématem. Obě fungují na Ubuntu skvěle. Když už padla řeč na monitory s velmi vysokým rozlišením, stejně jako na Windows 10 nechybí ani zde možnost adekvátního zvětšení tak, abyste při použití 28“ UHD monitoru nepotřebovali k četbě drobného písma lupu.



Grafický desktop je připravený na monitory s velmi vysokým rozlišením a nabízí zvětšení

Podpora cloudových služeb

Hned po úspěšné instalaci vám Ubuntu nabídne spárování s některým z internetových ekosystémů. Nechybí Google/G Suite, Microsoft a vlastní služba Ubuntu One. V praxi to pak znamená, že se může dle aktuální podpory synchronizovat adresář kontaktů, kalendář, pošta nebo třeba webový disk.



Přihlášení k účtu Google napojilo do správce souborů můj webdisk Google Drive

Když jsem se tedy přihlásil ke svému účtu Google, ve správci souborů jsem rázem objevil složku svého webdisku Drive.

Surfuje se ve Firefoxu, pracuje v LibreOffice

Co se základní softwarové výbavy týče, jako výchozí webový prohlížeč poslouží Firefox 75, jako poštovní klient Thunderbird 68.7 a jako kancelářský balík už tradičně LibreOffice 6.4 – ostatně linuxový svět nic jiného a dostatečně konkurenceschopného k Office od Microsoftu ani nezná.



Firefox a základní softwarová výbava grafického desktopu Gnome

Ubuntu 20.04 se také pokouší vylepšit spolupráci s OEM výrobci laptopů, i když představa, že ve svém oblíbeném e-shopu najdete vedle notebooků s Windows 10 i ty s Ubuntu, zůstává i nadále spíše jen snem.

Canonical se snaží certifikovat Ubuntu pro vybrané počítače od Dellu, HP a Lenova, na kterých by tedy mělo hned po rozbalení vše fungovat včetně exotičtějších periferií jako jsou čtečky otisků prstů, stále se však ale jedná spíše o lákadlo pro podnikovou sféru, aby mohla beze strachu nasadit Focal Fossa i na pracovní stanice svých open-spaců, než pro běžné koncové smrtelníky.



Canonical se snaží certifikovat Ubuntu pro počítače některých výrobců. Ubuntu by na nich mělo běžet bez žádných dalších komplikací.

Nezničitelný ZFS a rychlý kernel 5.4

Dubnové Ubuntu nakonec pokročilo také v podpoře souborového systému ZFS. Umožňuje hardwarové šifrování, vyšší výkon a v případě Ubuntu 20.04 také hromadu dalších specialit včetně robustnějšího zálohování/snapshotování. Pokud provedete nějaké výrazné změny v systému, ale nastanou komplikace, přímo ze startovací nabídky zavaděče počítače si budete moci zvolit funkční snapshot (verzi) a vrátit se zpět.

Na úplný závěr nesmíme zapomenout na samotné linuxové jádro – kernel. Focal Fossa jej nabízí ve verzi 5.4 a inženýři z Canonicalu slibují, že se výrazně podepíše na celkové rychlosti, což na blogu doplňují i testy startu systému na několika veřejných cloudech (Azure, AWS, Google Cloud), kde zrychlí až o několik sekund.