Uber usiluje o větší bezpečnost. Jeho řidiči budou méně odbočovat vlevo a natáčet zákazníky

Americká přepravní platforma Uber oznámila poměrně dlouhou sadu nových opatření, jejichž společným cílem je zvýšení bezpečnosti řidičů i zákazníků. Patrně nejkontroverznějším bodem je omezení odbočování vlevo v navigaci, kterou řidiči využívají v rámci aplikace.

„Každý, kdo řídí, zná problémy spojené s odbočováním vlevo, zejména v rušném městě. Podle Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) se 22 % nehod týká odbočování vlevo na křižovatce.“ obhajuje novinku Uber v tiskovém prohlášení.

Méně odbočení vlevo

Uber tedy upravil integrovanou navigaci tak, aby navrhovala méně odbočení vlevo i za cenu, že to bude znamenat prodloužení trasy. Dle jeho slov bude mít tato změna na dobu jízdy do cíle jen malý, nebo dokonce žádný vliv. Kromě zvýšení bezpečnosti by tento krok měl také přinést řidičům menší stres.

Další vylepšení se týká křižovatek, jež nemají samostatnou světelnou signalizaci pro jednotlivé směry jízdy, případně nejsou vůbec řízené semafory. Když se řidič, používající navigaci Uberu, bude blížit k takové křižovatce, aplikace ho upozorní, že by jí měl věnovat zvýšenou pozornost.

Podle NHTSA dochází na křižovatkách ke čtvrtině smrtelných dopravních nehod a přibližně polovině všech zranění. Jen v roce 2018 došlo ve Spojených státech amerických na křižovatkách bez světelné signalizace k více než 6 700 smrtelným nehodám.

Záznam zvuku během jízdy

V loňském roce spustil Uber ve třech amerických městech volitelnou funkci nahrávání zvuku, kterou předtím testoval ve více než desítce zemí. „Zaznamenali jsme mnoho případů kdy nám tato technologie pomohla určit nejlepší postup po bezpečnostním incidentu.“ uvádí firma.

Dle průzkumu se většina řidičů a cestujících při použití této funkce cítila bezpečněji, takže od listopadu bude pilotní projekt záznamu zvuku rozšířen do šesti nových amerických měst: Cincinnati, Nashvillu, Phoenixu, Salt Lake City, San Antonia a Tucsonu.

Funkce nahrávání zvuku je vytvořena s ohledem na ochranu soukromí. Zvukový soubor je zašifrován a uložen v paměti zařízení cestujícího nebo řidiče. Dokud je nahrávka v telefonu, nemůže ji nikdo poslouchat – tedy ani Uber, řidič či pasažér. Pokud během jízdy dojde k nějakému incidentu, může cestující nebo řidič při odesílání hlášení připojit zvukový soubor, jež bude dešifrován a zkontrolován, aby pomohl určit, co se stalo.

Natáčení zákazníků

Od spuštění funkce nahrávání zvuku Uber zkoumal možnost, jak umožnit řidičům nahrávat video interiéru vozidla pomocí přední kamery jejich telefonu. Mnoho řidičů sice používá tradiční palubní kamery, nicméně jejich pořízení znamená určité náklady a ne vždy jednoduchou instalaci.

Nově budou moci řidiči v rámci pilotního testovacího programu v americkém Cincinnati, Louisville a New Yorku a brazilských městech Santos a João Pessoa nahrávat nejen zvuk, ale také video. Celé nastavení prý zabere maximálně několik sekund a nevyžaduje pořízení dalšího zařízení.

Také v tomto případě je kladen velký důraz na bezpečnost a natočená videa nebude moci nikdo (tedy ani řidič) přehrát, pokud nebudou odeslána do Uberu s hlášením o incidentu. Na základě zpětné vazby pak firma rozhodne o případném dalším rozšíření této funkce.