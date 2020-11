Uber umožní rezervaci jízdy až 30 dní předem, nechá si za to ale řádně zaplatit

Přepravní služba Uber přichází s novou funkcí Uber Reserve. Jedná se o možnost rezervace jízdy na konkrétní den a čas. V některých ohledech to není úplná novinka – Uber umožňuje zákazníkům plánovat jízdy s předstihem už od roku 2016. Stejně tak konkurenční Lyft nabízí možnost rezervovat si jízdu až sedm dní předem.

Proč tedy americká firma s velkou pompou uvádí pod novým označením něco, co tu už bylo? Protože přináší několik vylepšení v propojení mezi řidičem a klientem. Jedním z nich je poplatek, který má řidiče motivovat k přijetí těchto předběžných rezervací.

Uber Reserve

Při pohledu na staronovou novinku se logicky na mysl dere otázka, proč by si měl uživatel rezervovat čas přepravy, když ve většině měst přijede auto do pěti minut od odeslání poptávky? Proč by řidiči měli přijímat objednávky na konkrétní termín, když dostávají požadavky průběžně?

Uber se rozhodl situaci vyřešit speciálním algoritmem, díky kterému řidiči nebudou nuceni volit mezi plánovanými cestami a jízdami na vyžádání. Přepravu je možné rezervovat až 30 dní předem, ne však méně než dvě hodiny před plánovaným vyzvednutím.

Služba Uber Reserve startuje tento týden ve dvaceti amerických městech s tím, že pro objednanou jízdu platí cena v době objednávky. „Pokud očekáváte událost, kterou si prostě nemůžete nechat ujít, aplikace vám umožní naplánovat si jízdu až 30 dní předem, takže nenecháte nic náhodě.“ uvádí stránka věnovaná této novince.

Rezervace jako jistota

Z hlediska fungování stačí, aby zákazník otevřel aplikaci Uber a klepl na tlačítko Schedule, nacházející se vpravo od panelu pro zadání cíle. V dalším kroku zvolí datum a čas vyzvednutí, začátek a konec cesty, typ jízdy a získá informaci o ceně.

Následně potvrdí zadané údaje a klepne na tlačítko Schedule. Naplánovanou jízdu lze kdykoli upravit nebo zrušit. Platí přitom, že na předem objednané jízdy se vztahují stejné storno podmínky jako při běžných objednávkách. V ceně je až 15minutové čekání na klienta.

Objednávky s předstihem budou zatíženy poplatkem v rozmezí od 8 do 12 dolarů (cca 180 až 270 Kč), který má motivovat řidiče k jejich přijímání. Cesty s rezervací tak budou o něco dražší než v případě okamžité objednávky. Pokud by řidič z nějakého důvodu nesplnil svůj závazek, může zákazník získat kompenzací ve výši až 50 dolarů.