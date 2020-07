Uber se vrací do Brna. Po opakovaných zákazech snad už natrvalo

Přepravní služba Uber, která těží z online aplikace a představuje novodobou konkurenci pro klasické taxislužby, se vrátí do druhého největšího města České republiky. V Brně už Uber sice působil, ale neobešlo se to bez protestů a skončilo to předběžným opatřením soudu, které znemožnilo službu dále provozovat. Nyní už opětovnému provozu služby nebrání nic v cestě.

O návratu Uberu do Brna informoval Petr Kratochvíl, radní města Brna zodpovědný za dopravu v tiskovém prohlášení. Podle jeho slov by mělo dojít ke zprovoznění služby ke konci července.

V rámci České republiky funguje služba Uber zatím jen v Praze. V Brně byla poprvé zprovozněna v únoru roku 2017, ale po dvou měsících protestující taxikáři dosáhli svého a předběžným opatřením soudu službu odstavili. Následovala tahanice o oprávněnosti zákazu a nakonec Uber získal možnost se do ulic Brna vrátit. Jenže toho nevyužil hned a vyčkal raději až do července, kdy začíná platit úprava zákona, která provoz takto koncipovaných služeb přepravy umožňuje.

Ve který den se Uber v Brně rozjede zatím nevíme, zástupci služby jsou zatím ve vyjádření značně neurčití. „Aktuálně zkoumáme různé cesty, jak by Uber mohl své služby dostupné a pohodlné přepravy přinést i do dalších českých měst, a probíráme je samozřejmě také s odpovědnými autoritami. Jakmile bude možné podělit se o konkrétní plány, moc rádi se na vás obrátíme,“ sdělila nám Luisa Elster, mluvčí společnosti Uber.