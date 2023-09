Uber Eats vyvíjí chatbota postaveného na AI. Doporučí jídlo podle ceny a chutí a pomůže s objednávkou

Podle zprávy agentury Bloomberg vyvíjí provozovatel platformy pro doručování jídla Uber Eats vlastního chatbota postaveného na umělé inteligenci. Jeho hlavním úkolem má být zrychlení a zjednodušení zadávání objednávek.

Podrobnosti o připravované funkci odhalil vývojář Steve Moser, když detailně zkoumal zdrojové kódy aplikace Uber Eats. Z dostupných informací vyplývá, že chatbot má poskytovat zákazníkům doporučení na základě jejich finančního rozpočtu a chuťových preferencí.

Tak to určitě máte chuť na pizzu!

Nasazení AI může přinést zákazníkům celou řadu užitečných vylepšení. Chatbot by mohl analyzovat historii objednávek a preference zákazníka a na základě toho doporučovat jídla, která by mu mohla chutnat. Například by mohl navrhovat nové pokrmy od restaurací, nabízejících kuchyni, kterou má zákazník rád.

Chatbot také může zlepšit uživatelský zážitek tím, že umožní zákazníkům snadno a rychle provádět objednávky prostřednictvím chatovacího rozhraní. To by mohlo zrychlit a zjednodušit celý proces objednávání. Mohl by také informovat klienty o aktuálních slevách a speciálních nabídkách od restaurací, jež by pro ně mohly být zajímavé.

Generální ředitel Uberu Dara Khosrowshahi nedávno v televizi Bloomberg naznačil, že jeho firma vyvíjí chatbota s umělou inteligencí, ale nesdělil o něm žádné konkrétní podrobnosti. V tuto chvíli není známo, kdy Uber plánuje nasazení svého chatbota do ostrého provozu.

Z pohledu Uber Eats se zdaleka nebude jednat o první využití umělé inteligence v rámci služby pro rozvoz objednávek. Khosrowshahi poznamenal, že Uber v současnosti již využívá AI k přiřazování zákazníků k řidičům a kurýrům.

Chatboti vládnou světu

Uber se tak připojuje k dalším doručovacím službám, které se rovněž snaží začlenit umělou inteligenci do svých platforem. Například firma DoorDash, nabízející možnost objednávání a doručování jídla, oznámila, že spouští technologii hlasového objednávání poháněnou umělou inteligencí, která restauracím umožní zvýšit tržby tím, že bude automaticky odpovídat na příchozí hovory.

Před několika měsíci firma Instacart, která se specializuje na doručování potravin a dalších produktů z obchodů do domovů zákazníků, spustila nástroj pro vyhledávání, který využívá technologii ChatGPT společnosti OpenAI. Nový vyhledávací nástroj „Ask Instacart“ je navržen tak, aby zákazníkům pomáhal šetřit čas a pomohl jim s dotazy ohledně nakupování tím, že jim nabídne personalizovaná doporučení.

Od doby, kdy ChatGPT od OpenAI ovládl internet, začaly technologické firmy do svých produktů začleňovat funkce poháněné umělou inteligencí. Dává tedy smysl, aby totéž udělaly i doručovací platformy. Z pohledu uživatele může být chatbot, který dokáže zohlednit jejich rozpočet a preference, vítaným doplňkem aplikace pro rozvoz jídla.