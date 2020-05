Uber Eats v Česku končí. Poslední jídla rozveze v červnu

Přestože koronavirová krize a zavření restaurací přejí rozvážkovým službám s jídlem, jedna taková končí. Uber oznámil, že jeho Eats bude v Česku fungovat již jen necelý měsíc. Kromě toho skončí také na Ukrajině, v Rumunsku, Egyptě, Saúdské Arábii, Hondurasu a Uruguayi. V ostatních zemích bude dostupný i nadále. Stejně tak se nemění nic na jeho službách osobní dopravy (Uber Rides).

„Po několika letech, kdy jsme se ve spolupráci s partnery ze strany restaurací starali o snadný a spolehlivý rozvoz jídla, jsme došli k nelehkému rozhodnutí, že k úterý 3. června 2020 ukončíme činnost Uber Eats v České republice,“ uvádí Uber a dodává: „Odchod Uber Eats z České republiky nás mrzí. Možnost objednávat si jízdy Uberem ale zůstává i nadále. Naší hlavní prioritou je teď minimalizovat dopad na naše ceněné zaměstnance, partnerské restaurace, partnerské kurýry a zákazníky, kteří nás podporovali.“

Uber Eats v Česku funguje od roku 2018, rozvážky bylo možné objednat jen v Praze. Celkově služba pokrývá přes 500 měst ve více než 40 zemích světa. V tuzemsku má dva silné konkurenty – české DámeJídlo působící v desítkách měst a finský Wolt rozvážející jídlo po Praze a Brně.

Společnost Uber se dlouhodobě potýká s finančními problémy, protože se zaměřuje jen na růst a nehledí na náklady. Jen za loňský rok firma prodělala 8,5 miliardy dolarů. Podle finančního ředitele Nelsona Chaie by se ale Uber letos chtěl dostat do černých čísel. V tom by mohly pomoci optimalizace jako rušení služeb v neperspektivních oblastech a restrukturalizace firmy. List The Information před týdnem napsal, že firma hodlá propustit 20 % ze svých 27 tisíc zaměstnanců.

Zdroj: Uber, TechCrunch