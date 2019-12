Uber chce do tří let spustit letecké taxi. Pomohou mu elektrické letouny od Joby Aviation

Uber by rád ve Státech do tří let spustil vlastní letecké taxi. Je to odvážný plán a je třeba říci, že v minulosti chtěla firma dokonce ještě dříve spustit i robotické taxi, což ale zůstalo jen na papíře. Podobné nápady je tedy třeba brát s rezervou.

V případě letounů si ale Uber přece jen věří, aktuálně se totiž dohodl na spolupráci s kalifornským startupem Joby Aviation. Jedná se o docela tajnůstkářskou firmu, o které se toho z jejího webu moc nedozvíte – snad jen to, že nabírá desítky inženýrů od průmyslových designérů po elektrikáře a že je to docela bohatý startup, od investorů, mezi které patří i Toyota, totiž vybral přes sto milionů dolarů.



Elektrický letoun s vertikálním startem (VTOL) v představách Joby Aviation

Joby Aviation hodlá udělat díru do světa s elektrickými letouny s vertikálním startem (eVTOL) a přesně po tom touží i Uber, který doufá v to, že podobný letoun, který se bude pohybovat na podobném principu jako dron, bude rozvážet jeho klienty v hustě obydlených amerických velkoměstech.

