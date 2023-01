Tykáte, nebo vykáte cizím lidem ve veřejných diskuzích na internetu?

Na internetu jsou si všichni rovni, ale znamená to, že by si měli všichni a všude tykat? Nebo to závisí na místě, kde diskuze probíhá? V dnešní anketě proto řešíme tuto oblast netikety.

Kromě hlasu v anketě nezapomeňte napsat komentář, jaké zvyky s oslovením ostatních máte vy. Jako obvykle téma vykopávají naši redaktoři.

Petr Urban

Vždy vykám

Mám to nastavené jednoduše. Byl jsem vychovaný k tomu, že cizím lidem se vyká, takže se to snažím dodržovat a nenapadá mě případ, že jsem někdy někomu na internetu svévolně tykal. Což neznamená, že se to nestalo (hlavně někdy v dávné minulosti, když mi bylo náct), ale připadá mi normální si primárně vykat, pokud se nedomluvíme jinak.

Stejně tak vykám dětem, které neznám, protože odmítám stavět do nadřazené pozice. Chápu, že internetová kultura to má nastavené trochu jinak a nikomu to nevyčítám, ale tykačka s cizími lidmi mi připadá zvláštní. Což neznamená, že je na tykání něco špatného. Pokud mi něco vadí, je to spíš vulgarita.

Lukáš Václavík

Jak kdy, jak kde

Obecně jsem zvyklý všem cizím lidem na internetu i mimo něj tykat. Výjimek mám jen pár. Buď jsem se s čím člověkem sice ještě osobně nesetkal, ale na síti na sebe narážíme tak často, že už si vzájemně tykáme. A pak to platí ve speciálních komunitách/skupinách/fórech, kde si všichni tykají tak nějak automaticky. I při tykání cizím ale pořád udržuji určitý odstup a jednám s takovými lidmi jinak než s kamarády.

Filip Kůžel

Jak kdy, jak kde

Veřejných diskuzí na internetu se neúčastním. Výjimkou je Živě.cz. Přestal jsem před asi osmi lety a docela to prospělo mé duševní pohodě.

Marek Lutonský

Jak kdy, jak kde

Neznámým lidem na internetu tak z devadesáti procent vykám. V diskuzích pod články, na sociálních sítích… Když mi tam u slušné komunikace někdo tykne, nedělám netykavku a často pokračuji jako on. Ale při příští debatě na to většinou zapomenu a vrátím se zpět k vykání. Jsou tady ale potom ještě oborová diskuzní fóra a skupiny, kde si lidé standardně tykají, i když se neznají. Zde netrhám pravidla, přizpůsobím se.

Jakub Čížek

Jak kdy, jak kde

Abych pravdu řekl, do anonymních debat na webu jsem se naposledy pouštěl v dobách, kdy tu byli ještě dobrosrdeční geekové a obsahem flejmů bylo leda tak to, jestli jsou lepší Windows, nebo Linux. Dnes tedy ve většině případů tykám, protože reaguji na někoho ze své vlastní bubliny – nejčastěji na Twitteru. Pokud si nejsem jistý, vyhnu se vykání třeba použitím množného čísla, třetí osoby atp.

Očekávám to i od vás. Formální a zpravidla falešnou zdvořilost stranou – myslíte si snad, že někomu opravdu přeji dobrý den, když tak uvedu pracovní e-mail? Ale kdeže, je mi úplně jedno, jaký ho budete mít 😊. Takže mi zvláště na Twitteru klidně tykejte. Ostatně, reagujete na člověka, který má v avataru černobílého mopse v klobouku, což vypovídá o ledasčem.

Tomáš Holčík

Jak kdy, jak kde

Mým výchozím přístupem je vykání. Na vyhrocených internetových diskuzích to pomáhá udržet hladinu, nebo alespoň náznak hladiny, oproti úplnému ponoření se do hlubin žumpy. Samozřejmě ale v kontextu konkrétní služby, či konkrétní osoby může naopak vykání působit spíše odtažitým, nabubřelým nebo jen zbytečnou pozornost budícím efektem. Mnohem důležitější než vykání či tykání je ale na internetových diskuzích snaha o pochopení toho druhého (pochopení není souhlas) a soustředění se na prezentovaná fakta bez ohledu na případné osobní výlevy.

Karel Kilián

Vždy vykám

V tomto směru jsem stará škola, takže v jakékoli komunikaci zásadně vykám, a navíc ještě používám v oslovení (Vy/Váš/Vás) velké písmeno. Tedy za předpokladu, že jsme se s osobou na druhé straně nedomluvili na tykání.

Považuji to za základ slušnosti a tykání bez souhlasu považuji za výraz hulvátsví. Nemluvě o tom, že ho mám spojené s dobou, kdy se (někteří) lidé při tykání oslovovali „soudruhu“. Velmi výstižně tento zvyk glosovala moje matka, která říkávala „Ono se vždycky líp říká ty vole, než vy vole.“

A co vy, tykáte, nebo vykáte cizím lidem ve veřejných diskuzích na internetu?