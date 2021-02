Týden Živě: Za dveřmi je velké sčítání lidu a Waze by se prý obešel bez Googlu

Bývalý šéf Wazu je přesvědčený, že by bylo službě lépe mimo Google. To je častý jen mnoha startupů. Zatímco se každý úspěšný exit dostane na titulky ekonomických deníků, pro koncové uživatele je to často špatná zpráva.

Blíží se velké sčítání lidu a domů – tentokrát vedle webu a papírových dotazníků také v mobilní aplikaci. ČSÚ si zatím věří a slibuje, že tentokrát servery ve státním škálovatelném cloudu opravdu nespadnou.

Na Marsu vede šestikolky přistál také dron z běžných komponent pro kutily a probereme také novinky v některých IM komunikátorech. Sledujte Týden Živě.