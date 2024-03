Týden Živě z Barcelony: Krásné nové telefony a AI kam se podíváš

Tomáš s Honzou vyrazili na MWC 2024 do Barcelony, téma prvního březnového souhrnu nejzajímavějších událsotí ze světa IT je tedy jasné. Zrekapitulujeme, co se nám líbilo a o čem jsme týden spali nejen na Živě.cz, ale i na Mobilmanii.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod

Úvod 00:20 Honor Magic6 Pro

Honor Magic6 Pro 03:38 AI přímo na zařízení

AI přímo na zařízení 06:01 T-Mobile AI phone

T-Mobile AI phone 08:49 Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra 10:11 Fotoaparáty na Honor Magic6 Pro

Fotoaparáty na Honor Magic6 Pro 11:11 Samsung Ring za sklem

Samsung Ring za sklem 12:18 ZTE Nubia skládačka

ZTE Nubia skládačka 12:50 Nokia bez HMD

Nokia bez HMD 13:40 Odolná Čína

Odolná Čína 16:45 Levný ohebný véčka

Levný ohebný véčka 18:42 Motorola na zápěstí

Motorola na zápěstí 19:49 Průhledné Lenovo

Průhledné Lenovo 20:13 Rolovačka Tecno

Rolovačka Tecno 21:02 VR/AR brýle

VR/AR brýle 25:42 Xiaomi auto SU7