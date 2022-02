Týden Živě: Windows 11 jsou na dobré cestě, levnější mobilní data nečekejte

Windows 11 načaly svůj život na Živě.cz recenzí, ve které se příliš nechválilo. Jaká je situace po pěti měsících? Pár změn přišlo, ale ty zásadní nás teprve čekají. Povídat si budeme také o zaražené regulaci, která měla přinést levnější mobilní data českému zákazníkovi. O co vlastně šlo, proč to nevyšlo a udělal ČTÚ dost, aby to vyšlo?

V závěru zmiňujeme Podcast Živě, ten si kromě Spotify a Google/Apple Podcasts můžete pustit také přímo tady: