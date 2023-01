Týden Živě: Vytiskli jsme republiku a zatím nechceme čůrat na čidla

Britská raketa nedoletěla do vesmíru, Evropská unie otevírá svůj první kontinentální spaceport. Nové automobily BYD se umějí otočit na místě, Ikea bude prodávat krabičku Vindstyrka. Withings má chytré „čurátko“ U-Scan, Microsoft zase 365 Basic. Umělá inteligence z Redmondu umí napodobovat hlas, no a my jsme zase vytiskli barevnou republiku.

