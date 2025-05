Týden Živě: Vyrazili jsme na IDET, koukali na další neúspěšný let Starshipu a ukážeme vám obří powerbanku. Má vlastní batoh

Brno hostilo 17. ročník mezinárodního obranného veletrhu IDET. Byly na něm drony, drony a ještě jednou drony. Odstartoval devátý Starship a zase to nevyšlo na 100 %. Elone, co se děje? Máme za sebou vývojářské konference Microsoft Build a Google I/O. Co nás na nich zaujalo?

A na závěr nesmí chybět ukazovací okénko. Filip ukáže svoji powerbanku o velikosti batohu, Kuba zase mýdlo. Ale úplně jiné, než máte v koupelně.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

00:58 Microsoft Build

07:33 Google I/O

15:44 Obranný veletrh IDET

24:44 Start devátého Starship

33:13 Vytiskneme si vlastní mýdlo

35:48 Batoh s obří powerbankou