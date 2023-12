Týden Živě: Všichni už viděli, co dokáže AI Gemini. Na revoluci si ale ještě musíme počkat

Google světu ukázal svoji umělou inteligenci Gemini a její jednodušší verzi vypustil do chatbota Bard. Zatím sice jen v angličtině, ale rovnou na 170 trzích světa. Vedle USA tedy i v Bhútánu, Angole nebo třeba ve Rwandě. Na pětisetmilionovou Evropskou unii se bohužel zapomnělo. Nejspíše opět kvůli komplikacím s GDPR (ve videu zazněl opak, Kuba totiž nechtěl věřit tomu, že ve výčtu 170 podporovaných zemí opravdu zase chybí celá unijní Evropa).

Své novinky ze světa AI představil i Microsoft ve vylepšeném asistentovi Copilot, který se naučil některé kousky, které doposud uměl jen placený ChatGPT Plus.

Pobavíme se také o hrozbách, které AI přináší. Třeba o riziku ještě lepších fake news/deep faků nebo ještě věrohodnějšího phishingu. To všechno je jistě problém, ale trošku zapomínáme na to, že dospělý člověk má přece v prvé řadě zodpovědnost sám za sebe a své činy. Platí to jak v automobilu za volantem, tak při surfování na webu. Neškrťme tedy AI jen proto, že jsou někteří z nás líní přemýšlet.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

Úvod a NZF 00:25 Google Gemini

Google Gemini 10:55 Hrozby AI

Hrozby AI 19:51 Microsoft Copilot