Týden Živě: Vláďa si koupil dron a Donaldovi zablokovali Twitter

Vláďa nikdy nelétal a pořídil si dron DJI Mini 2. Jaké jsou začátku a co povinná registrace? Pokud jste dron našli pod stromečkem, možná se v tom také najdete. Donald Trump dron nemá a v týdnu přišel i o své sociální sítě. Je to v pořádku, nebo je to chyba? Windows 7 se i rok po konci rozšířené podpory těší velké popularitě, Je to špatná i dobrá zpráva zároveň.

Týden Živě Diskuzní videokomentáře redaktorů webů Živě.cz a MobilMania.cz, ve kterých rozebírají zajímavá témata týkající se počítačů, internetu, mobilních a jiných technologií.