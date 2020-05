Crew Dragon měl odstartovat už ve středu, špatné počasí ale misi posunulo až na sobotu (a to doufáme!). My ale točíme Týden Živě ve čtvrtek, a tak budeme jen odhadovat, jak to celé dopadlo.

V druhé části si popovídáme o novinkách v květnové aktualizaci Windows 10, no a závěr bude jako vždy patřit rychlému průletu dalšími událostmi končícího týdne.