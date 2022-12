Týden Živě: Umělá inteligence stvořila část tohoto pořadu

Textová umělá inteligence ChatGPT budí úžas, ale i obavy, kam to dotáhne za pár let. Už umí programovat, psát básně nebo slohovky do školy. Stejně tak ale zatím často blafuje a vymýšlí si.

Témata:

00:00 Úvod a NZF

Úvod a NZF 00:25 Vyhřívané rukavice

Vyhřívané rukavice 03:25 EU krotí AI

EU krotí AI 04:08 Lži na Google

Lži na Google 05:00 Autorský zákon

Autorský zákon 05:47 Nejstarší DNA

Nejstarší DNA 09:12 AI rozhovor

AI rozhovor 10:48 Textová AI ChatGPT

Textová AI ChatGPT 28:58 //glitchend