Týden Živě: Ukážeme vám sluchátka Pixel Buds Pro 2, minidron DJI Neo a další hračky z redakce

Do redakce nám dorazila nová kvadrokoptéra do kapsičky DJI Neo. Funguje úplně jinak než ty ostatní. A tím to nekončí. Do uší jsme si zatlačili nová sluchátka Google Buds Pro 2, Kuba přimontuje k 3D tiskárně GPIO Board od Prusa Research a Tomášovi jsme „rozbili“ jeho chytré hodinky s GPT-4o.

Dnes to prostě bude hodně ukazovací! A dodatečně ještě jedno doplnění k dronu. Kuba si už s ním zalétal, a byť ve videu zazní, že letouny s jednoosým gimbalem nejsou moc vhodné na fotky (neumí korigovat natočení letounu do boku), nakonec to docela šlo a Neo pořídil hezky zarovnané snímky. V Brně naštěstí nefoukalo.

O čem to dneska bude:

00:00 Úvod a NZF

01:48 Dron DJI Neo

08:06 Destičku Prusa GPIO

11:36 Sluchátka Google Pixel Buds Pro 2

14:36 Chytré hodinky s GPT 4