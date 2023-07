Týden Živě: Twitter je teď X, zajeli jsme do Koreje a Kuba opravuje rozbité Garminy

Budeme teď iksovat, když se z Twitteru stalo X? Proč to Musk udělal, má to nějakou budoucnost, anebo je to jen poslední křeč?

Martin Chroust z Mobilmanie zajel do korejského ústředí Samsungu a vytáhl z nich hromadu novinek. Poví nám o nich přímo z místa dění.

Kuba se koupal s hodinkami a dopadlo to jako vždy. Jeho starší Garmin Fenix 5 Plus přišly o jeden z napájecích pinů. Jak se takové hodinky servisují, když si to chcete udělat sami doma? Pomůže Aliexpress, ale nebojte se, žádné cetky za dolar se konat nebudou!