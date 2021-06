Týden Živě: Těšíme se na Windows 11 a předplácíme si hromadu služeb na webu

Microsoft v květnu rozeslal novinářům pozvánky na akci s podtitulem „Join us to see what's for Windows“ a média záhy začala spekulovat, jestli jsou za dveřmi skutečně Windows 11. Následující týdny postupně na web unikla hromada detailů, pak i jedno testovací sestavení a 24. červen je už skutečně za rohem.

Dnes si tedy popovídáme o tom, co bychom ve Windows 11 skutečně chtěli. V příštím Týdnu Živě už budeme mít jasno.

V další části pořadu se vrátíme k anketě Vy a počítač, ve které jsme se vás tentokrát ptali, kolik internetových služeb si předplácíte. My jich máme v redakci docela dost, není to ale až tak drahé, protože tak trošku podvádíme. Trošičku.

Na závěr prolétneme ostatní zprávy týdne. Český stát na jeho konci vypustil do oběhu mobilní aplikaci Čtečka (Android, iOS) pro testované a očkované na koronavirus. Pokud se vás to také týká, možná budete lehce zklamaní, ve skutečnosti totiž čekáte na druhou aplikaci Tečka.

Ikea má nové reproduktory ve tvaru obrazu a Prusa Research zase vylepšenou stereolitografickou 3D tiskárnu.