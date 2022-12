Týden Živě: Sváteční průlet redakcí

Co nás v uplynulém roce nejvíce nadchlo? Na co se nejvíce těšíme v tom příštím? Nejen to se dozvíte ve speciálním vydání Týdne Živě. Vzali jsme do ruky kameru a namísto studia jsme zamířili do redakčních kuloárů, kde jsme vyzpovídali každého, na koho jsme v předvánočním shonu narazili.

Týden Živě Diskuzní videokomentáře redaktorů webů Živě.cz a MobilMania.cz, ve kterých rozebírají zajímavá témata týkající se počítačů, internetu, mobilních a jiných technologií. Video můžete sledovat také v chytré televizi či mobilu v aplikaci Mall.tv. Stáhněte si verzi pro Android, nebo pro iOS.