Rok a půl po představení projektu Turris MOX, jehož cílem je vývoj modulárního open-source routeru, hotová stavebnice konečně zamířila do prodeje a dorazila i k nám do redakce.

Za routery Turris stojí správce české domény CZ.NIC, a tak jsme si na závěr roku pozvali do studia šéfa projektu Michala Hrušeckého, se kterým jsme si popovídali nejen o tom, co to ten MOX vlastně je.