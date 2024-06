Týden Živě: SpaceX slaví velký úspěch, ale do hry o vesmír se konečně vrací také Evropa

Čtvrteční let obří rakety Starship se povedl v podstatě na jedničku s hvězdičkou a moderátorům se při měkkém přistání Super Heavy do vod Mexického zálivu právem třásl hlas. A relativně zlehka nakonec dopadl i druhý stupeň – samotná loď Starship –, u kterého se přitom počítalo, že se v lepším případě dostane alespoň zpět do atmosféry.

My ale tentokrát natáčeli už v pondělí, a tak namísto otevírání šampaňského okomentujeme, co přinesou Windows 11 24H2. A také se vrátíme k evropské raketě Ariane 6. Právě ta by nás měla konečně opět vrátit na mapu kosmických velmocí světa a zatím to vypadá, že by mohla poprvé odstartovat už letos v červenci.

Stařičký Napster měl výročí, končí legendární ICQ a na úplný závěr vám Kuba ukáže dva USB-C testery: menší a větší.

O čem to dneska bylo:

00:00 Úvod a NZF

00:35 Windows 11 24H2

06:50 Napster, ICQ a dial-up

11:57 Ariane 6

15:24 Starship

17:43 xAI Grok

24:36 hardwarový koutek