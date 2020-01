Tak nám skončily Windows 7, co to ale znamená v praxi? Nebojte, konec světa se zatím ještě nekoná. To na českém ministerstvu dopravy se zapotí více, chtěli totiž e-shop na dálniční známky a teď se diví, že se lidé podivují nad jeho cenou.

Prý má jeho výstavba přijít na téměř půl miliardy korun. To vývoj nového prohlížeče Edge od Microsoftu byl jistě levnější. Firma jej vypustila do světa v průběhu týdne. Sledujte souhrn událostí z IT – Týden Živě.