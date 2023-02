Týden Živě: Se SkyShowtime máme všechny velké streamovací platformy. A co dál? Plus Vláďa hejtuje Surface Laptop

Konzumenti streamovaného videa dostali k Valentýnu zamilovaný dárek – start platformy SkyShowtime. Když se přidá Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ a Apple TV+, tak můžeme říct, že v Česku máme všechny velké streamovací platformy. Co to pro českého diváka znamená? Co se bude s trhem dít dál? Jaké jsou výhody a nevýhody SkyShowtime?

Také se nám na skok vrátil ztracený syn, exkolega Vláďa Kluska. Původní plán byl, že se přijede pochlubit navoněným Microsoft Surface Laptop Studio, ale ono se to „trochu pokazilo“…