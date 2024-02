Týden Živě s praktickým tipem. Tenhle notebook z Číny si nekupujte. Je tak špatný, až je vtipný

Napsali nám z e-shopu Geegkbuying a nabídli k testu notebook N-one NBook Fly. To je ten koncept se druhým displejem nad klávesnicí, který nabízí i Asus. Jenže Asus za svůj Zenbook Pro 14 Duo (třeba tady na Alze) chce minimálně 70 tisíc, ale tihle Číňané to umí za 17!!!



Sledujte druhý displej pod různými úhly. Společně s nemožností regulovat jas to omezuje jeho použitelnost.

Ne, to, co jsem právě napsal, nemyslím vážně. Už pohled do specifikací naznačoval místa, kde se šetřilo, ale stejně mě zajímalo, jak tenhle stroj vypadá v reálu. A byla to zábava, která začala už prvním sloupnutím fólie z displeje. Výsledek? Jestli máte 17 tisíc a chcete notebook, bez problémů si vyberete značkový stroj se zárukou tady v Česku. Třeba tady:

A ještě tři doplnění/upřesnění k věcem, které padly ve videu:

100MPx webkamera – specifikace na Geekbuying to opravdu uvádí, v grafice a na webu výrobce už je o poznání realističtější 1 megapixel.

Ještě po natáčení jsme řešili rozlišení a regulaci jasu druhého displeje. Na tyhle věci je potřeba dedikovaný software, který jednoduše neexistuje. Není v notebooku, není na webu.

Trochu neuváženě jsem řekl, že slot „PCI Express je k ničemu“. Produktová stránka notebooku uvádí, že se přes něj připojuje externí box na grafickou kartu, nicméně jako reálný produkt tento box výrobce nenabízí.

Nicméně tento Týden Živě nebyl jen o čínském experimentu, probrali jsme novou evropskou legislativu, podle které záruční opravou mobilu začíná běžet další rok záruky. Proklepli jsme inovace v Teletextu (ano, čtete správně). Chcete si tuhle technologii na půl cesty mezi telegrafem a internetem vyzkoušet, zkuste to na vlastní televizi, nebo tady na webu.

Také šel okolo pan Čížek a zastavil se, aby nám vysvětlil, že statistika nuda je, má však cenné údaje. Zvlášť když jde o cookies :-)