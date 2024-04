Týden Živě: Roaming už není šíleně drahý, jen drahý. Díky eSIM to však zvládnete opravdu levně

Blíží se léto, operátoři řeší roaming. A kupodivu hýbou cenami tím správným směrem. Čím to? Tlačí na ně alternativní nadnárodní operátoři typu Airalo, Holafly, Travelsim a v poslední době také Revolut, kteří vám prodají datový balík za rozumné peníze. A díky vynálezu jménem eSIM jej na pár kliknutí dostanete do mobilu.

Také probereme mobily na základních školách. Je to velmi komplexní téma a můžete na něj mít tisíc názorů, ale vypadá to, že většina odborníků se přiklání k omezením. Velkou show předvedl Elon Musk. Vedl futuristické řeči a některé zní opravdu šíleně, ale podívejte se, co se SpaceX dokázal za poslední dekádu…