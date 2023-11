Týden Živě: Radosti a strasti nových gadgetů od Applu, plus krásný skoroapplestore v Praze

Filip s Martinem si udělali Apple party. V pondělí to načal iStyle s otvíračkou nové prodejny v pražské Masaryčce. Už jste ji viděli? Blíže Apple Storu jsme v Česku ještě nebyli.

V úterý hned hodinu po půlnoci odpálil Apple keynote s názvem Scary Fast. Strašidelné to bylo kvůli helloweenu i převažující černé barvě, rychlé to bylo kvůli ještě výkonnějším procesorům, ale i délkou akce – do půl hodiny se Apple nevešel minimálně několik posledních let.

Procesory podrobně rozpitval Lukáš a Apple je rovnou nacpal do nových MacBooků Pro. Pokud ani po tomto Týdnu Živě nebudete mít Applu dost, tak se přijďte na Živě.cz podívat i v úterý (spíše až k večeru). Měli bychom dostat do rukou nový MacBook Pro a iMac a řekneme vám, jaké jsou.