Týden Živě: Předvedeme, co umí nový iPad Air 2022, a vysvětlíme, proč Apollo 13 dopadlo lépe než Titanic

Česká železnice dostane moderní ETCS, Evropani zase právo dorozumět se skrze všechny instantní komunikátory. Měla by to být součást legislativy Digital Markets Act. Apollo 13 a Titanic slaví kulatiny a Kuba Michlovský se pochlubí novým Apple iPad Air 2022. Na závěr se podíváme na výsledky ankety, ve které jsme se vás ptali na to, jestli odebíráte newslettery.

Týden Živě Diskuzní videokomentáře redaktorů webů Živě.cz a MobilMania.cz, ve kterých rozebírají zajímavá témata týkající se počítačů, internetu, mobilních a jiných technologií. Video můžete sledovat také v chytré televizi či mobilu v aplikaci Mall.tv. Stáhněte si verzi pro Android, nebo pro iOS.